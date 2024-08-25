استطلاع رأي: هاريس تتقدم على ترامب بفارق 7 نقاط

واشنطن- “القدس العربي”: أظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة فيرلي ديكنسون ونشر يوم الجمعة الماضي أن المرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس تتقدم على ترامب بنسبة 50% مقابل 43% على المستوى الوطني، بينما قال 7% من المستجيبين إنهم سيصوتون لشخص آخر.

ووجد خبراء استطلاعات الرأي أن ترامب وهاريس يحظيان بنفس القدر من الدعم من الناخبين من حزبهما، حيث حصل كل منهما على 95% من دعم أنصاره، حسبما ذكرت صحيفة “ذا هيل”.

وأشار خبراء استطلاعات الرأي إلى أن العرق أو الجنس لعبا دورا كبيرا في دفع تقدم هاريس. فعندما يُطلب من الناخبين التفكير في العرق أو الجنس، ينمو تقدم هاريس بشكل كبير، في حين يتعادل الدعم لها ولترامب تقريبا عندما لا يُطلب منهم التفكير في الأمر، على حد قولهم.

وبحسب الاستطلاع، فإن هاريس لا تزال تتقدم على ترامب، لكن بفارق ضئيل، 38 إلى 33 في المائة، بين المستقلين الذين لا يميلون إلى أي من الحزبين. وتتمتع هاريس بتقدم كبير بين الليبراليين، 87 إلى 10 في المائة، إلى جانب التقدميين، 93 إلى 5 في المائة، والمعتدلين، 62 إلى 30 في المائة.

في هذه الأثناء، يتقدم الرئيس السابق بين المحافظين بنسبة 76% ، وبين الناخبين المؤيدين لـ “جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” بنسبة 95%.

وحظي ترامب بدعم أقوى بين الرجال “الذين يحملون هويات ذكورية تقليدية”، في حين أن النساء والرجال الآخرين الذين يرفضون هذه الهويات يفضلون هاريس، وفقًا لاستطلاعات الرأي.

وقال دان كاسينو، أستاذ الحكومة والسياسة في جامعة فيرلي ديكنسون والمدير التنفيذي للاستطلاع، في بيان: “لقد بنى ترامب مسيرته السياسية حول أداء محدد للغاية للبياض والذكورة. في الماضي، كان يُنظر إلى ذلك على أنه قوة، لكن لم يعد من الواضح أنه يعمل”.

وأضاف أن “العرق مهم في الانتخابات، لكن ليس من المحتم أن يفكر الناخبون في هذا الأمر. ويحقق ترامب نتائج جيدة إلى حد معقول بين الناخبين غير البيض طالما أنهم لا يفكرون في العرق: وبمجرد أن يفكروا في العرق، فإننا نرى تحولاً هائلاً نحو هاريس”.