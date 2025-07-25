استطلاع رأي: 4 من كل 10 بريطانيين يشعرون أن المهاجرين المسلمين لديهم تأثير سلبي على المملكة المتحدة

لندن: أشار استطلاع رأي إلى أن أربعة من كل عشرة بريطانيين يشعرون بأن المهاجرين المسلمين لديهم تأثير سلبي على المملكة المتحدة، وأن أكثر من نصفهم يعتقدون أن الإسلام غير متوافق مع القيم البريطانية.

ووصف أحد الأئمة في بريطانيا تلك النتائج بأنها “تثير القلق بشكل عميق” وتظهر “مستويات عالية من المشاعر المعادية للمسلمين” في بريطانيا، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم الجمعة.

وتم إجراء الاستطلاع بتكليف من الجماعة الأحمدية المسلمة قبل تجمع وصفته بأنه أكبر مؤتمر إسلامي في بريطانيا -الجلسة السنوية- هذا الأسبوع في هامبشاير، من المتوقع أن يحضره 40 ألفا من اتباع الطائفة.

وقال المنظمون إن مؤتمر هذا العام “يفتح أبوابه أمام المتشككين في الإسلام وهؤلاء الذين لديهم أي تسؤالات بشأن الدين”، مشيرين إلى أنه من المقرر أن يحضر اثنان من الناخبين الإصلاحيين في المملكة المتحدة لسماع المزيد عن الدين.

وأجرى معهد يوغوف استطلاعا لآراء 2130 بالغا في بريطانيا العظمى في منتصف يوليو/ تموز وسأل المشاركين فيه عما إذا كانوا يشعرون أن مجموعات مختلفة من المهاجرين حسب الدين بشكل عام لديها تأثير إيجابي أو سلبي على المملكة المتحدة.

وبينما قال 41% إن المهاجرين المسلمين لديهم تأثير سلبي، فإن نسب هؤلاء الذين يشعرون بتلك الطريقة كانت أقل بكثير بالنسبة للمجموعات الأخرى.

وأعرب حوالي 15% عن نفس الشعور تجاه المهاجرين الهندوس و14% تجاه المهاجرين السيخ و13% تجاه المهاجرين اليهود و7% تجاه المهاجرين المسيحيين.

ويشعر أقل من الربع بقليل (24%) من المشاركين في الاستطلاع أن المهاجرين المسلمين لديهم تأثير إيجابي على المملكة المتحدة، وهي نسبة أقل من أي من الديانات الأخرى المذكورة.

وذكر حوالي 53% من هؤلاء المشاركين في الاستطلاع أنهم يعتقدون أن الإسلام غير متوافق مع القيم البريطانية، بينما ذكر 25% أنه متوافق و22% ذكروا أنهم لا يعرفون.

(د ب أ)