استطلاع: ربع الإسرائيليين يفكرون بالهجرة بسبب الأوضاع الأمنية

القدس المحتلة: كشف استطلاع للرأي، السبت، أن حوالي ربع الإسرائيليين فكروا في الهجرة للخارج خلال العام المنصرم، بسبب “الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة”، وفق ما أورده إعلام عبري.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته قناة (كان) التابعة لهيئة البث الرسمية، أنّ 23 في المئة من الإسرائيليين، “فكروا خلال العام المنصرم (منذ أكتوبر 2023 حتى أكتوبر 2024)، في مغادرة البلاد، بسبب الوضع السياسي والأمني الراهن”.

وبحسب الاستطلاع، قال 67 في المئة من الإسرائيليين إنهم “لم يفكروا في مغادرة البلاد”، فيما رفض الباقون الإجابة.

ووفق الاستطلاع، فإنّ 14 في المئة من مؤيدي الائتلاف الحكومي بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فكروا بالمغادرة، مقابل 36 في المئة من مؤيدي أحزاب المعارضة الذين قالوا أيضا إنهم فكروا بالهجرة للخارج.

وأشار الاستطلاع إلى أن “العلمانيين أكثر ميلا للمغادرة، مقارنة باليهود الحريديم (المتدينين)”.

وقالت قناة (كان) تعقيبًا على الاستطلاع، إنّ معدل “الهجرة السلبية في إسرائيل كان واضحًا حتى قبل نشوب الحرب الأخيرة (في أكتوبر 2023)، حيث كان عدد المغادرين يفوق عدد المهاجرين الجدد خلال السنوات الأخيرة”.

وأشارت القناة الرسمية إلى أنه على الرغم من عدم توفر بيانات رسمية للسنة الحالية (2024)، يبدو أن هذا الاتجاه مستمر (الهجرة السلبية)، ما يشير إلى مشكلة أكبر قد تتفاقم إذا لم يتم التعامل معها بجدية.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، كشفت معطيات رسمية صدرت عن دائرة الإحصاء المركزية، عن تزايد ملحوظ، في ظاهرة هجرة الإسرائيليين للخارج، حيث غادر أكثر من 40 ألفا، في الأشهر السبعة الأولى من 2024.

وفي عام 2023، هاجر حوالي 55 ألف و300 مواطنا من إسرائيل، مقارنة بـ38 ألف هاجروا عام 2022، بحسب ذات المصدر.

(الأناضول)