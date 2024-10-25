معاريف: استطلاع يُظهر أن الليكود يتعزز لكن الائتلاف يضعف

لندن- “القدس العربي”:

على خلفية تصفية يحيى السنوار (رئيس المكتب السياسي لحماس)، واستمرار الحرب في الشمال وإطلاق المُسيرة (من جانب حزب الله في لبنان) إلى منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيساريا، فإن الليكود يتعزز هذا الأسبوع بمقعدين، وحزب الصهيونية الدينية ينزل إلى دون نسبة الحسم، والائتلاف ينزل إلى 50 مقعدا مقابل 60 مقعدا لأحزاب المعارضة الحالية، بدون الأحزاب العربية. هذا ما يتبين من استطلاع لـ “معاريف” أجراه معهد لزار للبحوث برئاسة د. مناحيم لزار وبمشاركة مركز پانيل للجميع.

كما يتبين من الاستطلاع أن حزبا برئاسة نفتالي بينيت، بافتراض أن يتشكل، يهبط هذا الأسبوع إلى 22 مقعدا ويكون الليكود مع 20 مقعدا. لكن ائتلافا برئاسة بينيت مع المعارضة الحالية سيصل إلى 65 مقعدا مقابل 45 لائتلاف برئاسة نتنياهو.

وجاءت خريطة المقاعد في الاستطلاع الحالي على النحو التالي: الليكود 25 مقعدا (بينما كان 23 في الاستطلاع السابق)، المعسكر الرسمي 21، وحزب يوجد مستقبل 14، إسرائيل بيتنا 15، شاس 10، الديمقراطيون 10، عظمة يهودية 8، يهدوت هتوراة 7، الجبهة/العربية 5، الجبهة الموحدة 5، الصهيونية الدينية صفر مقعد.

أما في حالة تنافس بينيت فستكون النتائج على النحو التالي: حزب بينيت 22 مقعدا (انخفاض مقعد مقارنة بالأسبوع الماضي)، الليكود 20 (انخفاض مقعدين عن الأسبوع الماضي)، المعسكر الرسمي 15، يوجد مستقبل 11، شاس 10، إسرائيل بيتنا 9، الديمقراطيون 8، عظمة يهودية 8، يهدوت هتوراة 7، الجبهة/العربية 5، الموحدة 5، الصهيونية الدينية صفر.