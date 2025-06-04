سياسة | دولي

استطلاع عالمي: نظرة سلبية متزايدة تجاه إسرائيل ونتنياهو في معظم أنحاء العالم

منذ ساعتين

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واشنطن: نشر مركز بيو للأبحاث، الثلاثاء، استطلاعا عالميا شاملا كشف عن تزايد المشاعر السلبية تجاه إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بشكل عام في معظم أنحاء العالم.

وشمل الاستطلاع، الذي أجري في 24 دولة وشارك فيه أكثر من 28 ألف شخص، تقييمات لرئيس الوزراء الإسرائيلي، حيث أظهرت النتائج أن نتنياهو لم يحظ بتأييد يتجاوز الثلث في أي من الدول المشاركة، باستثناء كينيا ونيجيريا، بحسب موقع صحيفة يديعوت أحرونوت.

كما أظهرت النتائج أن النظرة العامة تجاه إسرائيل كانت سلبية أيضا، إذ عبرت الأغلبية في 20 من الدول التي شملها الاستطلاع عن آراء غير مؤيدة للدولة.

وفي الولايات المتحدة، أعرب 53% من المشاركين عن رأي سلبي تجاه إسرائيل، بزيادة قدرها 11 نقطة مئوية مقارنة بعام 2022. وفي المملكة المتحدة، ارتفعت نسبة غير المؤيدين لإسرائيل من 44% عام 2013 إلى 61% حاليا.

(د ب أ)

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