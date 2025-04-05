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استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون حظر بيع “غاز الضحك” للقاصرين

منذ 55 دقيقة

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برلين: أظهر استطلاع للرأي أن غالبية كبيرة من الألمان تؤيد حظر بيع أكسيد النيتروز المعروف باسم “غاز الضحك” للقاصرين.

وهناك تزايد ملحوظ في استخدام أكسيد النيتروز (N2O) كمخدر في الحفلات منذ عدة سنوات، حيث يستنشقه المستهلكون عبر البالونات.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد “فورسا” لقياس مؤشرات الرأي، أن 76% من المشاركين يؤيدون فرض حظر على مستوى ألمانيا على حيازة أكسيد النيتروز وشرائه للقاصرين، بينما عارض ذلك 10%، بينما لم يحسم 14% موقفهم من الأمر.

وشمل الاستطلاع 1012 شخصا، وأجري خلال الفترة من 12 حتى 18 فبراير/ شباط الماضي بتكليف من صندوق التأمين الصحي التجاري.

وتحظر بعض الولايات والبلديات في ألمانيا بيع أكسيد النيتروز للقاصرين، ولكن لا يوجد حظر على مستوى البلاد.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الوزراء الألماني على مشروع قانون من وزير الصحة كارل لاوترباخ يحظر استخدام أكسيد النيتروز كمخدر في الحفلات. وينص التعديل أيضا على حظر صرفه عبر آلات البيع الذاتي والمتاجر التي تعمل في وقت متأخر من الليل.

ويجرى مناقشة هذا الموضوع في المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة الألمانية المقبلة بين التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

(د ب أ)

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