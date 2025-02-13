استطلاع: غالبية الأمريكيين يعارضون خطة ترامب للاستيلاء على غزة

أنقرة: أظهر استطلاع للرأي أُجري في الولايات المتحدة، أن 64 بالمئة من الأمريكيين يعارضون خطة رئيسهم دونالد ترامب للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه.

وطرح الاستطلاع الذي أجرته منظمة “داتا فور بروغرس” الأمريكية، سؤالا على 1200 ناخب أمريكي بين 8 و9 فبراير/ شباط الجاري، حول آرائهم بشأن خطة ترامب للاستيلاء على غزة.

وأبلغت المنظمة المشاركين في الاستطلاع الذي نشرت نتائجه الأربعاء، بأن خطة ترامب تتضمن تهجير الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة قسرًا وإعادة توطينهم في دول مجاورة.

وعارض 64 في المئة من المشاركين استيلاء الولايات المتحدة على غزة.

وأكد 47 في المئة من المشاركين أنهم يعارضون الخطة “بشكل قاطع”، بينما قال 17 في المئة منهم إنهم يعارضونها “جزئيا”.

وعبّر 85 في المئة من الديمقراطيين، و63 في المئة من المستقلين، و43 في المئة من الجمهوريين عن معارضتهم للخطة.

بالإضافة إلى ذلك، قال 69 بالمئة من المشاركين إنهم يعارضون إرسال الولايات المتحدة قوات إلى الشرق الأوسط.

(الأناضول)