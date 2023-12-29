استطلاع للرأي يظهر فقدان حزب نتنياهو نصف مقاعده في الكنيست 

القدس: أظهر استطلاع للرأي العام في إسرائيل، تهاوي شعبية حزب “الليكود” اليميني برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأشار استطلاع أجرته القناة “13” الإسرائيلية، حصول “الليكود” على 16 مقعدا فقط بالكنيست “في حال إجراء انتخابات اليوم”.

ويملك “الليكود” حاليا 32 نائبا في الكنيست المكون من 120 مقعدا.

وبحسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه مساء الخميس، فإنه “لو جرت انتخابات (برلمانية) اليوم لكان حزب “الوحدة الوطنية” برئاسة الوزير في المجلس الوزاري الحربي بيني غانتس، هو الأكبر بحصوله على 38 مقعدا مقارنة بـ12 في الكنيست الحالي”.

أما حزب “هناك مستقبل” برئاسة يائير لبيد، فحافظ على المرتبة الثالثة بالكنيست، بمعدل 15 مقعدا، مقارنة مع 24 بالكنيست الحالي.

وكانت استطلاعات الرأي العام أشارت في الأشهر الماضية إلى تراجع شعبية حزب “الليكود”.

وقالت القناة “13” الإسرائيلية: “يستمر انهيار الليكود منذ اندلاع الحرب، ولو أجريت الانتخابات اليوم، لفاز حزب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ16 مقعدا فقط، أي أكثر بمقعد واحد فقط من حزب يائير لبيد”.

ولفتت القناة إلى أنه “لو جرت الانتخابات اليوم، لحصلت الأحزاب المشكلة للحكومة على 45 مقعدا فقط، مقارنة مع 64 حاليا”.

وتضم الأحزاب المشكلة للحكومة إلى جانب “الليكود” كلا من “شاس” و”يهودوت هتوراه” و”القوة اليهودية” و”الصهيونية الدينية”.

ويلزم تشكيل حكومة في إسرائيل الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل بالكنيست.

في المقابل، يشير استطلاع الرأي إلى إمكانية حصول أحزاب المعارضة على 71 مقعدا، وحصول تحالف “الجبهة الديمقراطية للسلام” و”القائمة العربية للتغيير” على 4 مقاعد.

وأوضح الاستطلاع أنه لو تم استبدال نتنياهو في رئاسة “الليكود” برئيس “الموساد” السابق يوسي كوهين، فإن الحزب سيحصل على 23 مقعدا بمقابل 33 لحزب “الوحدة الوطنية”.

ولا تلوح بالأفق إمكانية إجراء انتخابات برلمانية في ظل الحرب المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولكن تقديرات إسرائيلية تشير إلى احتمالية عودة إسرائيل إلى صناديق الاقتراع بعد الحرب.

(الأناضول)