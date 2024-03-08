استطلاع: معظم الألمان يشعرون بالقلق إزاء تزايد التجسس الروسي

برلين: أعرب غالبية المواطنين الألمان عن شعورهم بالقلق من أن ألمانيا أصبحت هدفا لعمليات الاستخبارات الروسية بشكل متزايد- لكن في نفس الوقت فإن برلين ليست مستعدة لمحاولات التجسس الروسية.

جاء هذا نتيجة لاستطلاع رأي أجراه معهد “إنفراتست ديماب”، وهي شركة مقرها برلين تقدم أبحاثا سياسية ونفسية، ونشر يوم الخميس. وتم إجراء الاستطلاع بتكليف من إذاعة “إي أر دي”.

ووفقا للاستطلاع فإن 70% من المشاركين يشعرون بالقلق من تزايد أنشطة التجسس، ويخشى 67% من أن البلاد غير مستعدة لذلك. كما أعرب أغلبية 62% ممن شملهم الاستطلاع عن قلقهم من إمكانية جر ألمانيا إلى الحرب بشكل مباشر.

وكانت وسائل إعلام روسية قد نشرت يوم الجمعة الماضي مكالمة تم اعتراضها بين كبار ضباط القوات الجوية الألمانية، مما أثار ضجة في الأوساط الدبلوماسية.

(د ب أ)