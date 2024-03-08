استطلاع: معظم الألمان يشعرون بالقلق إزاء تزايد التجسس الروسي

برلين: أعرب غالبية المواطنين الألمان عن شعورهم بالقلق من أن ألمانيا أصبحت هدفا لعمليات الاستخبارات الروسية بشكل متزايد- لكن في نفس الوقت فإن برلين ليست مستعدة لمحاولات التجسس الروسية.
جاء هذا نتيجة لاستطلاع رأي أجراه معهد “إنفراتست ديماب”، وهي شركة مقرها برلين تقدم أبحاثا سياسية ونفسية، ونشر يوم الخميس. وتم إجراء الاستطلاع بتكليف من إذاعة “إي أر دي”.
ووفقا للاستطلاع فإن 70% من المشاركين يشعرون بالقلق من تزايد أنشطة التجسس، ويخشى 67% من أن البلاد غير مستعدة لذلك. كما أعرب أغلبية 62% ممن شملهم الاستطلاع عن قلقهم من إمكانية جر ألمانيا إلى الحرب بشكل مباشر.
وكانت وسائل إعلام روسية قد نشرت يوم الجمعة الماضي مكالمة تم اعتراضها بين كبار ضباط القوات الجوية الألمانية، مما أثار ضجة في الأوساط الدبلوماسية.
(د ب أ)
لولا التسريبات الروسية لما عرف الألمان بأن بلدهم بات كالغربال.
لكن المضحك أنه لم يتم إجراء هكذا استطلاعات للرأي عندما كان الأمريكيون يتجسسون على هاتف المستشارة السابقة أنجيلا ميركل. أصلاً الأمريكان ليسوا بحاجة للتجسس على ألمانيا، فهم حاضرون بشكل علني في كل المفاصل الحساسة للدولة الألمانية ويفرضون قراراتهم عند الضرورة.
تسأل سياسياً ألمانيا عن بوتين فيقول لك إنه مجرم حرب لأنه غزا أوكرانيا، وتسأله عن غزو العراق وجورج بوش الأب والابن، فيقول لك هذه مسألة مختلفة تماماً وفيها وجه حق.
باتت ألمانيا تعاني من انفصام في الشخصية.
تجسس الروس محق فالحذق اللّبق لا يُلدغ من الجحر مرتين. فألمانيا ماضيها حافل بالحروب المدمرة للبشرية. الروس ذاقوا الويلات من حروب ألمانيا عليهم وخاصة الحرب الأخيرة ولن تكون الأخيرة .
عصابات اجرامية ممثلة بحكومات استعمارية تعشق رائحة الدماء والسلب … جميع أعضاء حلف الناتو دول استعمارية . … يعندما يظهرون خلافهم يكون ذلك على نسبة تقاسم الغنيمة ( البلد الضحية ) .
هه النازية الصهيونية الألمانية ستسحق على يد الجيش الروسي يا بيلوسي بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد 🇷🇺😏💪🚀🚀🚀🚀