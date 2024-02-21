استطلاع: معظم الإسرائيليين يعتقدون أن “النصر المطلق” غير ممكن في غزة

القدس: أظهر استطلاع للرأي الأربعاء أن غالبية الإسرائيليين لا يعتقدون أن بإمكان بلادهم تحقيق “النصر المطلق” في الحرب على قطاع غزة رغم إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ذلك.

وكرر نتنياهو مرارا بأن إسرائيل ستواصل حربها على قطاع غزة حتى طرد حماس من الحكم وجعلها غير قادرة على تشكيل تهديد عسكري للدولة العبرية، وإطلاق سراح الرهائن الذين احتجزوا إبان هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

ويواجه إصرار نتنياهو الاستمرار في الحرب ضغوطا دولية لدفعه للامتناع عن شن عملية برية في رفح جنوب قطاع غزة حيث نزح نحو 1,4 مليون فلسطيني.

وقال معهد الديموقراطية الإسرائيلي للأبحاث إن 38,3 في المئة من المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن هناك احتمالا “كبيرا جدا” أو “كبيرا إلى حد ما” لتحقيق “نصر مطلق” مع نهاية الحرب.

ويرى نحو 55,3 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أن هناك “احتمالا ضئيلا إلى حد ما” أو “ضئيلا جدا” للنصر.

ووجد الاستطلاع أن ما يزيد عن ستة في المئة بقليل من المشاركين في الاستطلاع والبالغ عددهم 612 لم يأخذوا قرارا بعد.

الأربعاء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لزعماء يهود أمريكا الشمالية الذين يزورون إسرائيل “إن هدفنا بسيط: وهو النصر”.

وأضاف “النصر على حماس وحده هو الذي سيسمح لنا بتحقيق التطبيع والتكامل الإقليمي”.

مع دخول الحرب شهرها الخامس، ومحاولة المفاوضين الأمريكيين والقطريين والمصريين التوصل إلى اتفاق هدنة، تناقش الحكومات الإقليمية والغربية خططا محتملة لغزة ما بعد الحرب والتي يمكن أن تشمل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وتطبيع العلاقات مع السعودية.

وحول ما إذا كانوا يؤيدون موافقة إسرائيل “من حيث المبدأ على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومنزوعة السلاح” أبدى 55,4 في المئة من المستطلعين معارضتهم ذلك إلى حد ما أو بشدة، في حين أيد ذلك بقوة أو إلى حدا ما، 37,4 في المئة.

(أ ف ب)