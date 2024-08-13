استطلاع: نحو 20% من الألمان يستخدمون الذكاء الاصطناعي للحصول على معلومات سياسية

إرفورت: أظهر استطلاع للرأي أن حوالي 20% من الألمان حصلوا بالفعل على معلومات حول قضايا سياسية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته الجامعة الألمانية للعلوم التطبيقية في إرفورت، أن النسبة وصلت إلى الثلث بين ما يسمى جيل “زد”، الذي تمتد أعمارهم حاليا حتى سن 25 عاما.

واستطلعت الجامعة الخاصة آراء حوالي 1200 شخص تتراوح أعمارهم بين 16 و65 عاما.

وقالت مستشارة الجامعة، ألكسندرا فوتيش: “تظهر الأرقام أن التكنولوجيا مقبولة. وهناك بالتأكيد قابلية للارتفاع”. وتفترض فوتيش أنه قبل وقت قصير من الانتخابات العامة في ألمانيا سيحصل عدد أكبر بكثير من الأشخاص على معلوماتهم باستخدام تطبيق “تشات جي بي تي” وأنظمة ذكاء اصطناعي أخرى.

وفي الوقت نفسه، أظهر الاستطلاع أيضا شكوكا، حيث اتفق حوالي 73% ممن شملهم الاستطلاع مع القول بأنه يمكن إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التلاعب بالمعلومات. وأعرب حوالي ثلثي الذين شملهم الاستطلاع عن قلقهم من أن برمجة خاطئة للذكاء الاصطناعي يمكن أن تعزز أوجه عدم التكافؤ أو التمييز.

وقالت فوتيش: “أتفهم المخاوف، لكنني أعتقد أن هذه الأرقام مرتفعة للغاية”، موضحة أن الموقف تجاه التقنيات الجديدة في ألمانيا شائك مقارنة بدول أخرى، وأضافت: “سيكون من الجيد لو رأينا أيضا المزيد من الإمكانيات وتوفير الوقت”، مشيرة إلى أنه عندئذ لن تتعرض ألمانيا لخطر التخلف عن الدول الأخرى.

وذكرت فوتيش أنه من المهم بنفس القدر التشكيك دائما في الإجابات التي تقدمها أنظمة الذكاء الاصطناعي على غرار الحال مع وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت: “يمكنك بسهولة أن تسأل روبوت الدردشة عن مصادره”.

(د ب أ)