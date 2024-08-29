استطلاع: نصف الأمريكيين يطالبون بتقييد المساعدات العسكرية لإسرائيل

واشنطن: أظهر استطلاع للرأي أجري حديثا في الولايات المتحدة أن أكثر من نصف الأمريكيين يعتقدون أنه يجب تقييد المساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل بحيث لا تُستخدم ضد الفلسطينيين.

استطلاع الرأي الذي أجراه “مجلس العلاقات العالمية في شيكاغو”، أحد المراكز الفكرية البارزة في الولايات المتحدة، كشف عن بيانات هامة تتعلق بمواقف الأمريكيين تجاه الأزمة الإنسانية في غزة ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

أكثر من نصف الأمريكيين يوافقون على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، لكنهم يرون أنه يجب “تقييد هذا الدعم” من خلال الأخذ بعين الاعتبار المدنيين الفلسطينيين.

ووفقًا للاستطلاع الذي نشرت نتائجه الخميس، يعتقد 61 في المئة من الأمريكيين أن الولايات المتحدة تلعب دورًا “بناءً وإيجابيًا” في الشرق الأوسط، رغم الانتقادات المحلية والدولية التي تتعرض لها بسبب دعمها غير المشروط لإسرائيل.

بيانات الاستطلاع المتعلقة بإسرائيل وغزة، أظهرت أن أكثر من نصف الأمريكيين يوافقون على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، لكنهم يرون أنه يجب “تقييد هذا الدعم” من خلال الأخذ بعين الاعتبار المدنيين الفلسطينيين.

ويعتقد 53 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أن المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل يجب أن تُقيَّد بحيث لا تُستخدم ضد الفلسطينيين.

من جهة أخرى، عبّر 60 في المئة من المشاركين عن دعمهم لاستمرار المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل حتى يتم تحرير الأسرى.

الاستطلاع أظهر أيضا أن 30 في المئة من الأمريكيين يعتقدون أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشكل مفرط.

30 في المئة من الأمريكيين يعتقدون أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشكل مفرط

ويعتقد 34 في المئة من المشاركين أن الإدارة الحالية تقدم مساعدات عسكرية كثيرة جدا لإسرائيل.

كما أشار ثلث المشاركين إلى أنهم يعتقدون أن الولايات المتحدة لا تقدم مساعدة كافية لغزة.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي ظل هذه الحرب، التي تواصلها تل أبيب في تجاهل تام لمناشدات المجتمع الدولي، يواجه الأطفال في غزة أوضاعا مأسوية، تشمل الحرمان من التعليم، وسوء التغذية الحاد، وعدم تلقي اللقاحات الضرورية، ما يهدد أوضاعهم الصحية مستقبلا.

(الأناضول)