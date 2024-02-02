استطلاع: نصف الإسرائيليين يفضلون إجراء انتخابات فور وقف حرب غزة

القدس: أظهر استطلاع للرأي أن قرابة نصف الإسرائيليين يفضلون التوجه إلى انتخابات فور دخول أي وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ بقطاع غزة.

وقالت صحيفة “معاريف”، الجمعة، إن 45 بالمئة من الإسرائيليين أشاروا إلى أنهم يفضلون التوجه لانتخابات مباشرة حال دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن 28 بالمئة يفضلون بقاء الوضع على ما هو عليه، فيما قال 17 بالمئة إنهم يفضلون توسيع الحكومة لتضم حزب “هناك مستقبل” برئاسة يائير لبيد وحزب “إسرائيل بيتنا” برئاسة أفيغدور ليبرمان، ولم يملك بقية المستطلعين رأيا محددا.

ولفت الاستطلاع إلى أن حزب “الوحدة الوطنية” برئاسة الوزير بمجلس الحرب بيني غانتس واصل التقدم على حزب “الليكود” برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأشار إلى أنه لو جرت الانتخابات اليوم لكان حزب “الوحدة الوطنية” حصل على 38 مقعدا من مقاعد الكنيست الـ 120، أما حزب “الليكود” فيحصل على 18 مقعدا فيما يحصل حزب “هناك مستقبل” برئاسة زعيم المعارضة يائير لبيد على 12 مقعدا.

وحالياً فإن لدى “الوحدة الوطنية” في الكنيست 32 مقعدا فيما لدى “الوحدة الوطنية” 12 مقعدا و”هناك مستقبل” 24 مقعدا.

وقالت الصحيفة إنه بالإجمال، لو جرت الانتخابات اليوم فإن المعسكر المعارض لرئاسة نتنياهو للحكومة سيحصل على 69 مقعدا فيما يحصل معسكر نتنياهو على 46 مقعدا ويحصل تحالف القائمة العربية للتغيير والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة الذي لا يدعم أيا من المعسكرين 5 مقاعد.

وحالياً فإن لدى معسكر نتنياهو 64 مقعدا بالكنيست.

ومن أجل تشكيل حكومة يلزم الحصول على ثقة 61 عضوا على الأقل بالكنيست.

ويرى 49 بالمئة من الإسرائيليين أن غانتس أكثر ملاءمة لمنصب رئيس الحكومة مقابل 32 بالمئة قالوا إن نتنياهو ملائم أكثر للمنصب.

(الأناضول)