جدل حول نتيجة استطلاع مفبرك عن رأي الإسرائيليين في اغتصاب الأسرى الفلسطينيين- (تدوينات)

رام الله- “القدس العربي”: تبين أن استطلاعا للرأي تم تداول نتائجه في الساعات الأخيرة حول تأييد 47 بالمئة من الإسرائيليين اغتصاب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، قد تمت فبركته.

وكانت معلومات أفادت بأن القناة 12 الإسرائيلية قد طرحت سؤالا: “هل توافق أن يقوم جندي باغتصاب أسير فلسطيني في السجن؟”. وكانت النتيجة أن 47% من المستطلعة آراؤهم أجابوا بـ”نعم”، بينما قال 43% إنهم غير موافقين.

وكانت النائبة الأمريكية من أصل فلسطيني رشيدة طليب قد شاركت المنشور – الذي يبدو أنها حذفته لاحقا – نقلا عن المحامية البارزة نورا عريقات، الأمر الذي سارعت وسائل إعلام إسرائيلية من بينها “جيروزاليم بوست” و”إسرائيل اليوم، إلى تسليط الضوء عليه، واتهام طليب بنشر معلومات خاطئة.

بدورها، اعتذرت عريقات، المحامية في مجال حقوق الإنسان والناشطة الأمريكية- الفلسطينية، على مشاركة المنشور المفبرك.

وقالت في تدوينة على منصة إكس “لقد وثقت النائبة طليب بي، وكان نشره خطأ مني. لكن من المؤكد أنكم تفهمون كيف يمكن للمرء أن يعتبر هذا الاستطلاع صحيحا في ضوء شريط فيديو الاغتصاب الجماعي لمعتقل فلسطيني، وأيضا النقاش في الكنيست حول ما إذا كان مثل هذا الاغتصاب يجب أن يكون مقبولاً. هذا هو العار”.

This is badly edited fake news. Seems like someone just inserted the question with their phone’s photo editor. Original attached for comparison. https://t.co/baUkFJUMW5 pic.twitter.com/gFSBRz7Y2e

Rep Tlaib trusted me & posting this wo cross checking was my mistake. But surely u understand how one would take this poll to be true in light of video of gang rape of a Palestinian detainee & Knesset + public debate on whether such rape should be ok. THAT is the disgrace, Alex. https://t.co/H3tWWgnXQD

— Noura Erakat (@4noura) August 8, 2024