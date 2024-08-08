جدل حول نتيجة استطلاع مفبرك عن رأي الإسرائيليين في اغتصاب الأسرى الفلسطينيين- (تدوينات)

رام الله- “القدس العربي”: تبين أن استطلاعا للرأي تم تداول نتائجه في الساعات الأخيرة حول تأييد 47 بالمئة من الإسرائيليين اغتصاب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، قد تمت فبركته.

وكانت معلومات أفادت بأن القناة 12 الإسرائيلية قد طرحت سؤالا: “هل توافق أن يقوم جندي باغتصاب أسير فلسطيني في السجن؟”. وكانت النتيجة أن 47% من المستطلعة آراؤهم أجابوا بـ”نعم”، بينما قال 43% إنهم غير موافقين.

وكانت النائبة الأمريكية من أصل فلسطيني رشيدة طليب قد شاركت المنشور – الذي يبدو أنها حذفته لاحقا – نقلا عن المحامية البارزة نورا عريقات، الأمر الذي سارعت وسائل إعلام إسرائيلية من بينها “جيروزاليم بوست” و”إسرائيل اليوم، إلى تسليط الضوء عليه، واتهام طليب بنشر معلومات خاطئة.

بدورها، اعتذرت عريقات، المحامية في مجال حقوق الإنسان والناشطة الأمريكية- الفلسطينية، على مشاركة المنشور المفبرك.

وقالت في تدوينة على منصة إكس “لقد وثقت النائبة طليب بي، وكان نشره خطأ مني. لكن من المؤكد أنكم تفهمون كيف يمكن للمرء أن يعتبر هذا الاستطلاع صحيحا في ضوء شريط فيديو الاغتصاب الجماعي لمعتقل فلسطيني، وأيضا النقاش في الكنيست حول ما إذا كان مثل هذا الاغتصاب يجب أن يكون مقبولاً. هذا هو العار”.

This is badly edited fake news. Seems like someone just inserted the question with their phone’s photo editor.

Original attached for comparison. https://t.co/baUkFJUMW5 pic.twitter.com/gFSBRz7Y2e — B.M. (@ireallyhateyou) August 7, 2024

Rep Tlaib trusted me & posting this wo cross checking was my mistake. But surely u understand how one would take this poll to be true in light of video of gang rape of a Palestinian detainee & Knesset + public debate on whether such rape should be ok. THAT is the disgrace, Alex. https://t.co/H3tWWgnXQD — Noura Erakat (@4noura) August 8, 2024

يأتي ذلك في ظل المعلومات الصادمة والخطيرة التي تكشفت مؤخرا، بشأن حوادث اغتصاب أسرى من قطاع غزة في السجون الإسرائيلية، وتحديدا داخل معتقل “سدي تيمان” سيئ السمعة. وكان آخر ضحايا تلك الجرائم، بحسب ما نُشر من معلومات، الأسير عمر جنيد (26 عاما) الذي استشهد بتاريخ 17 يوليو/ تموز 2024.

وأمس الثلاثاء، نشرت القناة 12 ذاتها، مقطع فيديو مسربا يوثق واقعة اعتداء جنود إسرائيليين جنسيا على أسير فلسطيني من غزة، في معتقل “سدي تيمان”.

ويظهر الفيديو المأخوذ من كاميرات المراقبة في المعتقل، عددا من جنود الاحتياط الإسرائيليين وهم يقتادون أسيرا – من بين أكثر من 30 ممددين على الأرض في ساحة المعتقل وعيونهم مغطاة – إلى زاوية حيث قاموا باستخدام الدروع من أجل إخفاء فعل الاغتصاب.

وأبرزت القناة أن الفيديو يتضمن توثيقا للمخالفة المنسوبة إلى جنود الاحتياط: فعل الاغتصاب في ظل هذه الظروف”. وتابعت: “بعد ساعات تم نقل السجين إلى المستشفى وهو ينزف ووصفت إصابته بالمعقدة، وكان القرار الطبي لا لبس فيه: لقد حدثت الإصابة بسبب إدخال جسم ما”.

وكانت أثيرت ضجة كبيرة في إسرائيل في 29 يوليو/ تموز الماضي بعد وصول عناصر من النيابة العسكرية الإسرائيلية إلى المعتقل للتحقيق مع 9 جنود اعتدوا جنسيا على أسير فلسطيني، وتم لاحقا إطلاق سراح 5 منهم. وطالب يمينيون إسرائيليون، بينهم وزراء ونواب بإطلاق الجنود، ووصفوهم بـ”الأبطال”. وما زالت النيابة العسكرية الإسرائيلية تحقق مع الجنود المتهمين، ولكن دون توجيه لائحة اتهام ضد أي منهم.

وتطالب 5 مؤسسات حقوقية إسرائيلية في التماس قدمته إلى المحكمة العليا الإسرائيلية منذ شهر مايو/ أيار الماضي، بإغلاق سجن سدي تيمان بشكل فوري ونهائي.