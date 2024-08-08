سياسة | عربي | فلسطين

جدل حول نتيجة استطلاع مفبرك عن رأي الإسرائيليين في اغتصاب الأسرى الفلسطينيين- (تدوينات)

8 - أغسطس - 2024

أسرى فلسطينيون وضعهم جنود الاحتلال في شاحنة عسكرية بعد اعتقالهم من قطاع غزة

مصعب إبراهيم
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رام الله- “القدس العربي”: تبين أن استطلاعا للرأي تم تداول نتائجه في الساعات الأخيرة حول تأييد 47 بالمئة من الإسرائيليين اغتصاب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، قد تمت فبركته.

وكانت معلومات أفادت بأن القناة 12 الإسرائيلية قد طرحت سؤالا: “هل توافق أن يقوم جندي باغتصاب أسير فلسطيني في السجن؟”. وكانت النتيجة أن 47% من المستطلعة آراؤهم أجابوا بـ”نعم”، بينما قال 43% إنهم غير موافقين.

وكانت النائبة الأمريكية من أصل فلسطيني رشيدة طليب قد شاركت المنشور – الذي يبدو أنها حذفته لاحقا – نقلا عن المحامية البارزة نورا عريقات، الأمر الذي سارعت وسائل إعلام إسرائيلية من بينها “جيروزاليم بوست” و”إسرائيل اليوم، إلى تسليط الضوء عليه، واتهام طليب بنشر معلومات خاطئة.

بدورها، اعتذرت عريقات، المحامية في مجال حقوق الإنسان والناشطة الأمريكية- الفلسطينية، على مشاركة المنشور المفبرك.

وقالت في تدوينة على منصة إكس “لقد وثقت النائبة طليب بي، وكان نشره خطأ مني. لكن من المؤكد أنكم تفهمون كيف يمكن للمرء أن يعتبر هذا الاستطلاع صحيحا في ضوء شريط فيديو الاغتصاب الجماعي لمعتقل فلسطيني، وأيضا النقاش في الكنيست حول ما إذا كان مثل هذا الاغتصاب يجب أن يكون مقبولاً. هذا هو العار”.

يأتي ذلك في ظل المعلومات الصادمة والخطيرة التي تكشفت مؤخرا، بشأن حوادث اغتصاب أسرى من قطاع غزة في السجون الإسرائيلية، وتحديدا داخل معتقل “سدي تيمان” سيئ السمعة. وكان آخر ضحايا تلك الجرائم، بحسب ما نُشر من معلومات، الأسير عمر جنيد (26 عاما) الذي استشهد بتاريخ 17 يوليو/ تموز 2024.

وأمس الثلاثاء، نشرت القناة 12 ذاتها، مقطع فيديو مسربا يوثق واقعة اعتداء جنود إسرائيليين جنسيا على أسير فلسطيني من غزة، في معتقل “سدي تيمان”.

ويظهر الفيديو المأخوذ من كاميرات المراقبة في المعتقل، عددا من جنود الاحتياط الإسرائيليين وهم يقتادون أسيرا – من بين أكثر من 30 ممددين على الأرض في ساحة المعتقل وعيونهم مغطاة – إلى زاوية حيث قاموا باستخدام الدروع من أجل إخفاء فعل الاغتصاب.

وأبرزت القناة أن الفيديو يتضمن توثيقا للمخالفة المنسوبة إلى جنود الاحتياط: فعل الاغتصاب في ظل هذه الظروف”. وتابعت: “بعد ساعات تم نقل السجين إلى المستشفى وهو ينزف ووصفت إصابته بالمعقدة، وكان القرار الطبي لا لبس فيه: لقد حدثت الإصابة بسبب إدخال جسم ما”.

وكانت أثيرت ضجة كبيرة في إسرائيل في 29 يوليو/ تموز الماضي بعد وصول عناصر من النيابة العسكرية الإسرائيلية إلى المعتقل للتحقيق مع 9 جنود اعتدوا جنسيا على أسير فلسطيني، وتم لاحقا إطلاق سراح 5 منهم. وطالب يمينيون إسرائيليون، بينهم وزراء ونواب بإطلاق الجنود، ووصفوهم بـ”الأبطال”. وما زالت النيابة العسكرية الإسرائيلية تحقق مع الجنود المتهمين، ولكن دون توجيه لائحة اتهام ضد أي منهم.

وتطالب 5 مؤسسات حقوقية إسرائيلية في التماس قدمته إلى المحكمة العليا الإسرائيلية منذ شهر مايو/ أيار الماضي، بإغلاق سجن سدي تيمان بشكل فوري ونهائي.

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  1. يقول متابع:
    أغسطس 8, 2024 الساعة 12:52 م

    لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون (المائدة:82)، هؤلاء القوم اليهود قتلوا الأنبياء والصالحين ماذا تنتظرون هؤلاء هم يستبيحون كل شيء فقط في سبيل بقاءهم. والله ولي المؤمنين وما النصر الى من عند لله العزيز العليم. العليم بكل ظلم وفساد وقتل وانتهاك اعراض المسلمين في غزة وجميع بقاع الأرض والله يهمل لا يمهل.

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  2. يقول حمدان العربي / الجزائر:
    أغسطس 8, 2024 الساعة 1:54 م

    هذا ليس مفزع . لأن المفزع عندما الأمر إستثناء لكن عندما يكون قاعدة يصبح غير ذلك . لأن هؤلاء قوم أصل فساد العالم…

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  3. يقول جوبا فلسطين:
    أغسطس 8, 2024 الساعة 2:50 م

    هذه حقيقتهم وهذه عقيدتهم كل شيئ خارج عن الفطرة البشرية هو صراطهم الذي يمشون عليه .
    وبعداً سيتم اغتصاب كل مطبع على حدى .
    لله ما أخذ ولله ما أعطى ولعنة الثمانين قد بدأت والله عدنا بالنصر ووعدهم بالهزيمة فانظروا إلى أي فئة ستذهبون .

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  4. يقول مهند:
    أغسطس 8, 2024 الساعة 2:52 م

    قتله مغتصبون يجب اخراجهم بالقوه من كل فلسطين

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  5. يقول عبد الواحد:
    أغسطس 8, 2024 الساعة 3:01 م

    اوروبا تخلصت منهم و من شرهم و لا تريد ان يعودوا الى اوطانهم الاصلية لهذا تدعمهم ليبقوا في فلسطين و لا يرجعوا.

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  6. يقول Yousf:
    أغسطس 8, 2024 الساعة 3:05 م

    أني لا اندهش وذلك لأن الكيان الصهيوني هم جنود احتياط اتمنى ان يقرأ بوتين هذه النسبه قبل أن يقول الي إيران الرحمه الي بني صهيون

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  7. يقول عامر عريم:
    أغسطس 8, 2024 الساعة 3:12 م

    ادعو الوفد الفلسطيني للامم المتحدة ان يطالب باجتماع عاجل للمجموعتين العربية والاسلامية في الامم المتحدة لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن للأمم المتحدة وتقديم الوثائق المطلوبة عن مثل هذه الفضائح التي ترتكبها اسراءيل بحق الشعب الفلسطيني والتي تمثل خرقا ً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية بما في ذلك اتفاقيات حقوق الإنسان وحماية الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.

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  8. يقول محمد الفاتح:
    أغسطس 8, 2024 الساعة 3:38 م

    والله والله والله لن تخرجوا من أرضنا أحياء…. لن نبقى منكم أحدا الانتقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام

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  9. يقول لاعق اليد:
    أغسطس 8, 2024 الساعة 4:36 م

    الم تطلع الدول العربية المطبعة التي تمون الكيان بالمؤونة و السلاح على هذه الخبر؟

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  10. يقول رضوان:
    أغسطس 8, 2024 الساعة 5:26 م

    العقيدة التي تجيز و تبيح تجويع طفل و قصف أمه و قتل ابيه و تشريد أسرته، تبيح اي شيئ آخر أجرم و أقذر.

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