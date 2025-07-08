استطلاع: 3 من كل 5 بريطانيين يرون أن ستارمر لا يظهر لهم الاحترام الكافي

لندن: كشف استطلاع أن أكثر من ثلاثة من بين كل خمسة أشخاص في بريطانيا يعتقدون أن رئيس الوزراء كير ستارمر لا يظهر لهم الاحترام الكافي.

وأثناء وجوده في صفوف المعارضة، سعى ستارمر إلى جعل مفهوم “الاحترام” موضوعا محوريا في رسالته للناخبين، وأشار بحث صادر عن كلية لندن الجامعية إلى أن ذلك لعب دورا رئيسيا في إقناع الناخبين بدعمه ودعم حزب العمال، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

ولكن استطلاعا أجرته مجموعة “مور إن كومون” المتخصصة في بحوث الرأي العام بالتعاون مع معمل السياسات في كلية لندن الجامعية، أظهر اليوم الثلاثاء أن 63% من الناخبين باتوا يعتقدون أن رئيس الوزراء لا يظهر الاحترام الكافي لهم، أي ما يقرب من ضعف نسبة الذين كانوا يعتقدون ذلك قبل انتخابات 2024 والتي بلغت 32%.

وفي حين أن 41% من الناخبين كانوا يعتقدون قبل الانتخابات أن ستارمر يظهر لهم الاحترام الكافي، تراجعت هذه النسبة الآن إلى 24%.

وأشار الاستطلاع أيضا إلى أن الشعور بانعدام الاحترام من جانب النخب السياسية يسهم في زيادة الدعم لحزب إصلاح المملكة المتحدة اليميني المتطرف، حيث يميل أنصار ذلك الحزب بشكل أكبر للاعتقاد بأن السياسيين عموما لا يظهرون لهم الاحترام.

وقال نحو 85% من أنصار حزب إصلاح المملكة المتحدة إنهم يعتقدون أن السياسيين لا يحترمون إسهامهم في المجتمع، بينما رأى 86% منهم أن السياسيين لا يحترمون قيمهم.

ولكن رغم أن زعيم حزب الإصلاح نايجل فاراج حصل على تقييم أعلى من زعيمي الحزبين الرئيسيين (المحافظين والعمال) فيما يتعلق باحترامه للجمهور، قال 50% من المشاركين في الاستطلاع إنه لا يحترم أشخاصا مثلهم.

ويأتي ذلك مقارنة بنسبة 56% لزعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك، و63% لستارمر.

وقد نشر استطلاع اليوم الثلاثاء بالتزامن مع تقرير صادر عن مجموعة مور إن كومون ومعمل السياسات في كلية لندن الجامعية، حول كيفية تغير اتجاهات الرأي العام منذ الانتخابات العامة في البلاد.

(د ب أ)