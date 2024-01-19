سياسة | دولي

استطلاع: 31% يرون أن نتنياهو الأنسب لرئاسة حكومة إسرائيل

منذ 56 دقيقة

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القدس: أظهر استطلاع حديث للرأي أن 31 بالمئة فقط من الإسرائيليين يرون أن بنيامين نتنياهو هو “الأنسب” لمنصب رئيس الوزراء.

وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية في نتائج استطلاع نشرته، الجمعة، أن “31 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو هو الأنسب لرئاسة الحكومة، مقابل 50 بالمئة قالوا إن الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس هو الأنسب للمنصب”.

ووفق الاستطلاع “لم يملك 19 بالمئة من الإسرائيليين إجابة محددة” بهذا الخصوص، حسب ما ذكرت الصحيفة.

وأجرى الاستطلاع معهد “لازار” (خاص) على عينة عشوائية من 512 إسرائيليا، وأن هامش الخطأ بلغ 4.3 بالمئة.

وفي السياق، كشف الاستطلاع أنه في حالة إجراء الانتخابات الإسرائيلية اليوم “سيخسر حزب الليكود اليميني، برئاسة نتنياهو نصف مقاعده بالكنيست، أما حزب الوحدة الوطنية برئاسة غانتس، فسيضاعف مقاعده 3 مرات”.

ويمتلك حزب “الليكود” الآن 39 مقعدا بالبرلمان (الكنيست) المؤلف من 120 مقعدا، أما حزب “الوحدة الوطنية” فلديه 12 مقعدا فقط.

وقالت “معاريف” إنه لو جرت الانتخابات اليوم فإن “الأحزاب المعارضة لرئاسة نتنياهو للحكومة، ستحصل على 71 مقعدا فيما تحصل الأحزاب المؤيدة له على 44 مقعدا”.

ويضم المعسكر المؤيد لنتنياهو إضافة الى حزبه “الليكود”، أحزاب “شاس”، و”يهودوت هنوراه”، و”القوة اليهودية”، و”الصهيونية الدينية”.

أما المعسكر الرافض لرئاسة نتنياهو الحكومة فيضم أحزاب “الوحدة الوطنية”، و”هناك مستقبل”، و”إسرائيل بيتنا”، و “ميرتس”، و”القائمة العربية الموحدة”.

(الأناضول)

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  1. يقول إبن آكسيل:
    يناير 19, 2024 الساعة 9:25 ص

    علميا هاته نسبة ” المجانين” في كيان الإحتلال و الإستيطان و الإغتيالات و الجدران و التجسس و الخبث …. و عليهم تحمل تبيعات ذلك وهي زوالهم من بقعة الشرق الأوسط و إلى الأبد …

    رد

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