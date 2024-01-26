سياسة | دولي

استطلاع: 32% فقط يفضلون نتنياهو رئيسا لحكومة إسرائيل

منذ 52 دقيقة

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القدس: أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي تصاعد شعبية الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس وحزبه “الوحدة الوطنية”، حيث خلص إلى اعتقاد 32 بالمئة فقط من الإسرائيليين أن بنيامين نتنياهو الأنسب لرئاسة للحكومة.

وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية في نتائج استطلاع نشرته، الجمعة، أن “32 بالمئة فقط من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو هو الأنسب لرئاسة الحكومة، مقابل 52 بالمئة قالوا إن الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس هو الأنسب للمنصب”.

ووصفت الصحيفة الخارطة السياسية الإسرائيلية لهذا الأسبوع، وفق الاستطلاع، بأنها “مشابهة” لما كانت عليه الأسبوع الماضي، حيث أظهر استطلاع مماثل أن “31 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو هو الأنسب لرئاسة الحكومة، مقابل 50 بالمئة فضلوا غانتس”.

وأجرى الاستطلاع معهد “لازار” (خاص) على عينة عشوائية من 513 إسرائيليا، وبلغ هامش الخطأ 4.3 بالمئة.

وكشف الاستطلاع أنه في حالة إجراء الانتخابات الإسرائيلية اليوم، سيحصل حزب “الوحدة الوطنية” على 40 مقعدا بالكنيست الإسرائيلي، مقارنة مع 12 مقعدا يمتلكها حاليا.

أما حزب “الليكود” فسيحصل على 16 مقعدا مقارنة مع 32 يمتلكها حاليا في الكنيست، فيما يحصل حزب “هناك مستقبل” برئاسة زعيم المعارضة بزعامة يائير لبيد، على 13 مقعدا مقارنة مع 24 مقعدا حاليا من مقاعد الكنيست الـ 120، بحسب الاستطلاع.

وقالت “معاريف” إنه لو جرت الانتخابات اليوم فإن “الأحزاب المعارضة لرئاسة نتنياهو للحكومة، ستحصل على 71 مقعدا فيما تحصل الأحزاب المؤيدة له على 44 مقعدا”.

(الأناضول)

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