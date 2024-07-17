استطلاع: 55 بالمئة من الإسرائيليين لا يثقون بالقيادة العليا للجيش

القدس: أظهر استطلاع حديث للرأي العام في إسرائيل، أن 55 بالمئة من مواطنيها لا يثقون بالقيادة العليا للجيش، وأن نسبة ثقتهم بالحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو متدنية جدا.

جاء ذلك وفق استطلاع أجراه معهد سياسة الشعب اليهودي على عينة من 816 إسرائيليا بينهم 616 يهوديا و200 عربي، ونشرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية مقتطفات منه، الأربعاء.

ووفق نتائج الاستطلاع، فإن 26 بالمئة فقط من الإسرائيليين، يقولون إنهم يثقون بالحكومة، مقارنة مع 73 بالمئة قالوا إن نسبة ثقتهم بها منخفضة أو منخفضة إلى حد ما.

كما قال 71 بالمئة إن ثقتهم برئيس الوزراء نتنياهو منخفضة جدا أو منخفضة إلى حد ما، مقارنة مع 27 بالمئة من المستطلعين الذين قالوا بأن نسبة ثقتهم به لا تزال عالية أو متوسطة الارتفاع.

من جهة أخرى، أيّد 63 بالمئة من الإسرائيليين المستطلعة آراؤهم قرار المحكمة العليا الذي يقضي بتجنيد المتدينين اليهود في الجيش الإسرائيلي، مقارنة مع 31 بالمئة عارضوه.

ووجد الاستطلاع أن 86 بالمئة من الإسرائيليين قلقون جدا أو بشكل متوسط بشأن الوضع الأمني في إسرائيل.

وطبقا للنتائج، فإن غالبية الناخبين اليمينيين (54 بالمئة)، يؤيدون سيطرة مدنية وأمنية إسرائيلية كاملة على قطاع غزة، فيما الأغلبية بين جميع اليهود غير مهتمة بالسيطرة المدنية الإسرائيلية على غزة.

ووجد الاستطلاع أن 35 بالمئة من اليهود يؤيدون الحكم المدني لعناصر فلسطينية ودول عربية في قطاع غزة، مع مسؤوليات أمنية إسرائيلية.

وطرأ انخفاض بين الجمهور اليهودي على نسبة مؤيدي الهجوم الإسرائيلي على لبنان، من 62 بالمئة في مارس/ آذار الماضي، إلى 56 بالمئة في يوليو/ تموز، من بينهم 35 بالمئة يؤيدون هجوما فوريا، و21 بالمئة يؤيدون هجوما بعد انتهاء الحرب في غزة.

كما أشارت أغلبية 56 بالمئة، إلى أنها تؤيد المظاهرات المناهضة للحكومة، ومن بين المؤيدين فإن 42 بالمئة يؤيدون المظاهرات كما هي و14 بالمئة يؤيدونها من حيث المبدأ لكنهم يعتقدون أنها “مفرطة”.

ونقلت “معاريف” عن يديديا شتيرن، مدير معهد سياسة الشعب اليهودي الذي أجرى الاستطلاع، قوله: “تشير النتائج إلى أزمة ثقة عميقة بين الجمهور والقيادة الأمنية والسياسية. هذا تحد كبير في جميع الأوقات، ولكن أكثر من ذلك في زمن الحرب”.

وأضاف شتيرن: “هناك حاجة إلى تجديد الثقة بين القيادة والجمهور، مما سيحسن المرونة الوطنية في مواجهة التحديات على طول الطريق، والطريقة الرئيسية للقيام بذلك هي إجراء انتخابات عامة”.

ومنذ أشهر، يرفض نتنياهو دعوات لرحيل حكومته وإجراء انتخابات مبكرة، ويدّعي أن من شأنها “شلّ الدولة” وتجميد مفاوضات تبادل أسرى مع فصائل فلسطينية في غزة لمدة قد تصل إلى 8 أشهر.

(الأناضول)