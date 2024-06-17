استطلاع: 60% يؤيدون اتفاق تبادل مع «حماس»

لندن – «القدس العربي»: وجد استطلاع أجراه معهد سياسة الشعب اليهودي أن حوالي 60 في المئة من الإسرائيليين يؤيدون اتفاقا لتبادل الأسرى مع حركة «حماس» على قاعدة مقترح وقف إطلاق النار الذي عرضه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، فإن معظم الإسرائيليين يؤيدون السيطرة المدنية الفلسطينية على غزة بعد الحرب، مع احتفاظ إسرائيل بالمسؤولية عن الأمن.

ومع ذلك، فإن 10% فقط يرغبون في أن تدير السلطة الفلسطينية القطاع، بينما يرغب أكثر من 60% في أن تديره كيانات فلسطينية محلية ودول عربية.

وأظهر الاستطلاع أن أكثر من خُمس الإسرائيليين اليهود يريدون من إسرائيل الحفاظ على السيطرة الكاملة على غزة بعد الحرب. كما أظهر مستوى منخفضًا من الثقة في رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وفي الحكومة بشكل عام. ويقول 56% من الإسرائيليين اليهود إن لديهم مستوى «منخفضاً جدًا» من الثقة في رئيس الوزراء، بينما يقول 74% من العرب الشيء نفسه. وقال ما يقرب من ثلاثة أرباع الإسرائيليين إن لديهم مستوى «منخفضاً جدًا» أو «منخفضاً إلى حد ما» من الثقة في حكومة نتنياهو، وهو انخفاض طفيف مقارنة باستطلاع أجري في أيار/ مايو.

كما بيّن الاستطلاع انخفاضاً مستمراً في الثقة العامة في قادة الجيش الإسرائيلي، بشكل أساسي في اليمين، بينما أعربت أغلبية واضحة من الإسرائيليين الوسطيين واليساريين عن ثقتهم في الجيش.

وقالت الصحيفة إن الإسرائيليين منقسمون حول ما يجب فعله بشأن الهجمات المستمرة من لبنان، حيث يدعو 36% إلى هجوم شامل على جماعة «حزب الله» في أقرب وقت ممكن، ويطالب 26% بشن حرب في لبنان بمجرد انتهاء القتال في غزة، ويرغب 30% في تسوية سياسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من نصف المستطلعة آراؤهم من اليهود والعرب يعتقدون بأن جميع مواطني إسرائيل يشتركون في مستقبل مشترك.