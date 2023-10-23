استطلاع: 66 بالمئة من الإسرائيليين يطالبون باستقالة نتنياهو 

القدس: أظهرت نتائج استطلاع حديث للرأي العام في إسرائيل، أن 66 بالمئة من شعبها يطالبون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالاستقالة من منصبه بعد الحرب، إثر فشله في عملية 7 أكتوبر في قطاع غزة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، الإثنين: “تبين أن 75 بالمئة من الجمهور اليهودي يحمل نتنياهو المسؤولية الرئيسية عن فشل حرب 7 أكتوبر”.

وأضافت: “أجاب 66 بالمئة من الإسرائيليين بأنه يتعين على نتنياهو الاستقالة من منصبه بعد الحرب، مقابل 18 بالمئة أجابوا بلا”، دون أن تورد مواقف باقي العينة التي شملها الاستطلاع الذي أجراه معهد “أغام” لصالح الصحيفة.

وأشارت إلى أن 1442 يهوديا تبلغ أعمارهم 18 عاما وأكثر، شاركوا بالاستطلاع.

وتابعت: “الرقم الأكثر إثارة للاهتمام، هو أن أكثر من نصف ناخبي حزب الليكود (يتزعمه نتنياهو)، يعتقدون أنه يجب أن يستقيل نتنياهو في نهاية الحرب، مقارنة بـ32 بالمئة من ناخبي نفس الحزب الذين يعتقدون أنه لا ينبغي له الاستقالة”، دون توضيح باقي النسب.

وأكدت أن “71 بالمئة من الإسرائيليين، يحملون وزير الدفاع يوآف غالانت مسؤولية عن الإخفاق”.

واعتبر 64 بالمئة من الإسرائيليين، بأنه يتعين حل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة بعد الحرب.

وأضافت الصحيفة: “بالنسبة لناخبي الليكود، فإن 45 بالمئة، يعتقدون أنه يجب إجراء الانتخابات مباشرة بعد انتهاء الحرب”، وفق نتائج الاستطلاع.

وفي وقت سابق الاثنين، قالت الصحيفة ذاتها، إن هناك أزمة ثقة بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي، بشأن التطورات الجارية في قطاع غزة.

والأحد، قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، إن نتنياهو يسعى إلى التنصل من مسؤولية فشل التنبؤ بهجوم حركة “حماس” في 7 أكتوبر، وإلقاء المسؤولية على عاتق الجيش.

وبعد عملية “طوفان الأقصى”، التي أطلقتها “حماس” وفصائل فلسطينية في غزة، اعتبر محللون إسرائيليون أن عدم قدرة أجهزة الأمن الإسرائيلية على التنبؤ بالهجوم يمثل “فشلا كارثيا ستكون له انعكاساته السياسية”.

(الأناضول)