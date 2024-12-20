سياسة | عربي | فلسطين

استطلاع: 74% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة لتبادل الأسرى في غزة

20 - ديسمبر - 2024

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القدس: أظهر استطلاع للرأي العام، الجمعة، أن أغلبية مطلقة من الإسرائيليين يدعمون التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة يفضي إلى صفقة تبادل للأسرى.

ووفق صحيفة “معاريف” العبرية، فإن “74 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن على تل أبيب أن تسعى الآن للتوصل إلى اتفاق كامل لعودة جميع المختطفين حتى لو كان ذلك على حساب وقف الأعمال القتالية في غزة”.

وأضافت أن “هذا الموقف يؤيده 84 بالمئة من ناخبي أحزاب المعارضة، و57 بالمئة من ناخبي الأحزاب في الائتلاف الحكومي الحالي”.

بالمقابل، أبدى 16 بالمئة فقط من المستطلعة آراؤهم تأييدا لصفقة جزئية، فيما قال 10 بالمئة إنهم لا يملكون رأيا محددا.

(الأناضول)

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  1. يقول Samir:
    ديسمبر 20, 2024 الساعة 12:24 م

    قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في مؤتمر صحفي مؤخرا ردًا على سؤال ما إذا كان قد تحدث مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وكذلك عن الوضع بالنسبة للرهائن فأجاب “إنني على تواصل مع بيبي (أي نتانياهو) و نحن على علاقة طيبة و قد كان لي معه حديث جيد جدًا، و بالنسبة للرهائن فقد وجهت إنذارًا للخاطفين إذا لم يفرجوا عن الرهائن بحلول العشرين من يناير القادم (أي يوم تنصيبه الرسمي) فإن ذلك سيكون له عواقب وخيمة.. ستكون جهنم بأكملها” انتهى. على ما يبدو فإن إسرائيل قد وضعت أقدامها على طريق تغيير وجه الشرق الأوسط.

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