استعادة معدات مصفاة نفطية عراقية قيمتها 300 مليون دولار ونائب الحلبوسي كان وسطياً

بغداد ـ «القدس العربي»: كشف مسؤولون عراقيون ومختصون في الشأن الاقتصادي عن معلومات جديدة تتعلق بقضية استعادة معدّات مصفى بيجي المنهوبة خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» 2014 ـ 2017، مؤكدين أن هذه المعدّات وصلت إلى مدينة أربيل، عاصمة كردستان، قبل أن يقوم «تاجر كردي» بشرائها بـ«ماله الخاص» وخزنها طوال تلك المدّة قبل أن يوصي بإعادتها إلى بغداد.

وخلال زيارة أجراها إلى قضاء بيجي التابع لمحافظة صلاح الدين (نحو 210 كم شمال العاصمة) ولقائه جمّعاً من الشخصيات العشائرية في المدينة، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن «الجهود المخلصة ساعدت الحكومة على استعادة المواد والمعدات المسروقة من مصفى بيجي التي تسببت بتعطيله، وهي مواد ومعدات وأجهزة مفصلية يمكن أن تكلفنا ملايين الدولارات، ولو طلبناها ستحتاج سنوات لتصنيعها، واليوم باتت هذه المواد في الموقع، بما يضمن عودة المصفى للعمل بكامل طاقته التصميمية التي ستجعلنا نكتفي ذاتياً في موضوع المشتقات النفطية» مشيراً إلى «تعاون أحد المواطنين الذي أعلن استعداده للمساهمة في استعادة المواد التي قد تصل حمولتها إلى 100 شاحنة».

«بشارة خير»

ووفق له فإن «الأجهزة الأمنية عملت على تأمين وصول المعدات من إقليم كردستان إلى موقعها في المصفى» معتبراً هذه الخطوة «بشارة خير لإنجاز تأهيل هذا الموقع المهم، ونحن على موعد زمني قريب لتشغيل المصفى بطاقته التصميمية (150) ألف برميل باليوم».

ولم يذكر تفاصيل أخرى عن المعدات المسروقة أو الجهة التي استولت عليها وطريقة تهريبها إلى إقليم كردستان العراق حينها.

غير أن رئيس لجنة الطاقة النيابية، هيبت الحلبوسي، كشف تفاصيل جديدة عن القضية، مشيراً في لقاء تلفزيوني (مساء أول أمس) إلى أن فتوى من مكتب رجل الدين الشيعي البارز علي السيستاني، وأخرى من مكتب زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، كان لهما دور مهم في عودة المعدات إلى الدولة.

ووفق النائب الحلبوسي فإنه «كان وسيطاً» بين الحكومة العراقية، والشخص الذي كانت معدات مصفى بيجي المسروقة بحوزته، وأن مكتب السيستاني أفتى بـ«وجوب عودة تلك المعدات» كما فعل أيضاً «مكتب الصدر».

وبين أن «تاجراً كردياً معروفاً (لم يذكر اسمه) توفي عام 2019، كان قد اشترى تلك المعدات دون أن يعلم بأنها مسروقة، وقد أوصى شقيقه بضرورة إعادتها إلى الدولة» موضحاً أن «قبل 4 أشهر، اتصل بي أحد الأصدقاء، وقال إن هناك شخصاً يريد مقابلتي، وتم ذلك بالفعل بعد عودتي من السفر، وحدثني عن تفاصيل كثيرة (عن معدات المصفى) لست مخولاً بكشفها، لكنه تاجر معروف من الأخوة الكرد، وهو شقيق الشخص الذي اشترى المعدات، والذي توفي عام 2019».

وأضاف: «جاءني هذا الشخص وحدثني عن تفاصيل قضية معدات مصفى بيجي، وزوّدني بكامل تفاصيل شراء المواد من عام 2016 إلى عام 2019، بما في ذلك صور للمواد بأدق التفاصيل، ومستندات شراء، وجداول الشراء، بالإضافة إلى (فلاش ميموري) تحوي صوراً لعمليات النقل وأجزاء المصفى، وهو قد اشتراها بحرّ ماله. المواد كانت وصلت إلى أربيل وهو اشتراها من هناك بأمواله، وكانت المواد مخزنة في جملونات (حاويات الصفيح) طيلة السنوات السبع الماضية، وعليها حراسة وإدامة دورية، وللأمانة هناك بعض الصمامات تم لفها بأكياس لمنع دخول الأتربة إليها».

الاتصال بالسوداني

وزاد: «لأني مسؤول لجنة رقابية واجبها المحافظة على مقدرات وزارة النفط وشركات النفط، كانت أول خطوة اتخذها هي الاتصال برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي طلب مني الحضور إلى مكتبه، في اليوم التالي، ونقلت له كل تلك التفاصيل» مشيراً إلى أن السوداني أخبره أنه يريد مقابلة هذا الشخص، و«قد رحب به وكان فرحاً جداً باللقاء، ودار بيننا حديث طويل، أشاد خلاله بالشخص وبعمله هذا».

ونوّه إلى إن المشتري الرئيسي كان «قد ترك وصية مكتوبة، تنص على ضرورة إعادة المعدات إلى الدولة، ولذا فإن شقيقه الذي تواصل معي ومع رئيس الوزراء كان يريد إعادة المعدات تنفيذاً للوصية، وليس بيعها للدولة، وقال بالحرف: هذه المواد نحن اشتريناها، وعندما قمنا بذلك في البداية لم نكن نعلم ما هي، وعندما وجدنا وصية أخي لم نستطع التصرف فيها، ولم يكن أمامنا سوى تنفيذ الوصية».

سرقت خلال الحرب ضد تنظيم «الدولة»… اشتراها تاجر كردي… الحكومة علمت بمكانها منذ 2017

وحسب نائب الحلبوسي فإن «الشخص الذي أعاد المعدّات، أخبر السوداني أنهم رفضوا عرضاً من إحدى الدول (لم يسمّها) لشراء تلك المعدات وتسهيل تهريبها إلى تلك الدولة المعينة، لكنهم رفضوا تنفيذاً للوصية، لكن للأمانة أيضاً، يتوجب عليّ ذكر هذه التفصيلة التي تخص هذا الشخص، فقد كان رافضاً بيع هذه المواد من الناحية الشرعية حتى قبل اكتشافه أمر الوصية، ففي العام 2019 ذهب إلى النجف وقدم طلباً إلى المرجع الأعلى علي السيستاني، واستفتاه في هذا الموضوع وجاءت الإجابة على طلبه بالنص التالي (لا يجوز بيع هذه المواد لأنها تابعة للدولة. جهد الإمكان محاولة إرجاع المواد إلى أصحابها) كما ذهب الشخص ذاته إلى مكتب السيد مقتدى الصدر، وتلقى إجابة مماثلة لما تلقاه من مكتب السيستاني».

ومضى يقول: «كل التفاصيل التي تحدثت عنها تمت قبل 4 أشهر، والمواد دخلت إلى المصفى منذ شهر، وكانت الشاحنات التي تجلب المواد إلى مصفى بيجي تنطلق ليلاً، وكنا نتواصل بهذا الخصوص مع مدير مكتب القائد العام الفريق عبدالكريم، حيث كنا نتصل به في الساعة الثانية أو الثالثة ليلاً ونقول له وصلت المواد إلى المكان الفلاني، فتستلم القوات الاتحادية الشاحنات وترافقها دوريات وقوات حماية وصولاً إلى مصفى بيجي، وطلب مني في حينها رئيس الوزراء عدم الإفصاح عن أي شيء لحين استكمال الإجراءات، وهذا ما تم بالفعل».

وختم قائلاً: «نحن نشكر هذا الأخ على ما قدمه، فهو تاجر في النهاية، لكنه تحمل الخسارة والحكومة لم تعوضه. أقسم بالله لم يعطه أحد حتى مئة دولار، كما أن نقل المواد كان على نفقته الشخصية، وقد رفض ذكر اسمه، وحتى ما قبل تصوير الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء (خلال زيارته إلى بيجي الاربعاء الماضي) اتصلت بالشخص وسألته عن إمكانية ذكر اسمه في كلمة رئيس الوزراء لكنه رفض، وقال: أنا أعدت المواد ولا داعي لذكر اسمي بعد الآن، ولذلك تحفظ رئيس الوزراء عن ذكر اسم الشخص ومعلومات إضافية عن القضية». وتبلغ قيمة المواد المسروقة من المصفى نحو 300 مليون دولار، حسب الخبير الاقتصادي العراقي نبيل المرسومي، الذي أضاف في «تدوينة» بعنوان «معلومات عن المصفى المسروق» أن «الطاقة الإنتاجية لمصفى بيجي 310 آلاف برميل يوميا، وهو أكبر مجمعات تصفية وتصنيع النفط في العراق، وتاريخ انشائه يعود إلى تموز/ يوليو عام 1978».

وبين أن «تنظيم الدولة، سيطر على مصفاة بيجي في 24 حزيران/ يونيو عام 2014، وتمكنت القوات المسلحة العراقية من استعادة المصفاة من قبضة التنظيم في 16 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2015».

وزاد: «المصفاة تعرضت لأضرار كبيرة إثر العمليات العسكرية التي دارت فيها، من ضمنها خطوط الأنابيب ومرافق التخزين المرتبطة بها، وقد أدى القصف الجوي والقصف بالمدافع ونهب الآلات والمعدات التي تعرضت لها المصفاة الى تصنيف هذه الأصول على انها مدمرة بالكامل ولا تعمل».

وبين أن «أماكن تخزين مواد المصفى المسروقة هي محافظة أربيل في كردستان، وأن من قام بشراء المواد المسروقة هو تاجر كردي من أربيل» مشيرا إلى أن «قيمة المواد التي اشتراها التاجر الكردي هي 300 مليون دولار».

وأوضح أن «تاريخ إعادة المواد المسروقة هو تموز/آب 2023، وعدد الشاحنات التي أعادت المواد المسروقة هي 60 شاحنة، وهناك مواد أخرى تحتاج إلى أكثر من هذا الرقم لإعادتها إلى محافظة صلاح الدين».

وعن سبب إعادة المواد المسروقة، ذكر أنه «تنفيذا لوصية المرحوم التاجر الكردي الذي لم يجد خيرا منذ أن اشترى المواد المسروقة».

وكشف عن أن «جهات في مجلس الوزراء ووزارة النفط (لم يسمّها) كانت تعرف بمكان المواد المسروقة منذ عام 2017، وقد شكلت لجانا لإعادة المواد المسروقة ولكنهم لم ينجحوا لأنهم اختلفوا فيما بينهم حول العمولات التي ينبغي الحصول عليها، كما قال رئيس لجنة النفط النيابية في حديثة على إحدى القنوات الفضائية يوم 17 آب/ أغسطس الحالي» مبيناً أن «الربع الأول من عام 2024 هو تاريخ عودة المصفى للعمل».

القضية التي أثارت علامات استفهام كثيرة في العراق، دفعت وزارة النفط إلى إصدار بيان قالت فيه إنه «تأكيداً على أهمية الارتقاء بالخدمات المقدّمة للمواطنين، والحفاظ على ثروتنا النفطية وتنميتها، وصيانة اقتصادنا الوطني، جرت استعادة معدّات مهمة للغاية، وحاكمة ومصنّعة خصيصاً لمصفى الشمال في بيجي، بعد أن فُقدت إبّان سيطرة عصابات داعش الإرهابية».

مواطن غيور

وأشارت إلى أن «هذه الاستعادة، جاءت بناءً على تعاون مواطن عراقي غيور، وجهات وشخصيات اعتبارية وغير رسمية، فضلاً عن مساعي الجهات الرسمية، وأُعيدت إلى المصفى، بعد أن كانت المواد موزّعة بين ساحات المعدّات القديمة والمواد الصناعية في إقليم كردستان العراق، وأماكن أخرى، وبعض هذه المعدّات يصعب تشخيصها إلّا على المتخصصين».

وعدّت الوزارة أن عودة هذه المعدات تحققت «بعد التواصل من قبل المواطن، مع لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب ورئيس اللجنة، وتعبيره عن رغبته في المساعدة باستعادة هذه المعدّات، وبعضها معدّات غير مستخدمة وصُنّعت خصيصاً لحساب شركة مصافي الشمال، وقد تمّ الاستدلال على بعضها من خلال الأرقام التسلسلية».

وأوضحت أنه «جرى نقل المعدات وتسليمها عبر تعاون وحرص جميع الأطراف، ومن دون دفع أي مبالغ لأي طرف، وكذلك عبر تعاون وثيق من الجهات الرسمية في الإقليم، يُضاف إلى ذلك مبادرات من أطراف شعبية أسهمت في هذه الاستعادة، دعماً لمسار الحكومة وتقديماً لأهمية الإصلاح».

ووفق البيان، «المواد المستعادة متنوعة وكثيرة، يمكن تداولها في الأسواق المحلية، واشتملت أبرز القطع المستعادة على؛ كابسات لوحدة تحسين البنزين، ألمانية الصنع، وكابسات هيدروجينية، وأخرى هيدروليكية، ومضخات لوحدات التكرير، ومحركات كهربائية فائقة الجهد، ومنظومات تزييت، وصمامات ومكاسر تُربط مع الخزانات، وعدد كبير من معدات السيطرة والنظم والآلات الدقيقة».

وتأتي استعادة هذه المعدّات، وبهذه الكمية، لـ«تسرّع من عملية تشغيل مصفى الشمال، إذ إنّ تأخير هذا التشغيل يكبد العراق يومياً خسائر كبيرة، واستيراد بدائل عن هذه المعدّات، سيستغرق سنوات من الطلب والتصنيع» حسب البيان الذي أكد «رؤية الوزارة ضمن البرنامج الحكومي، في تحقيق المصلحة الوطنية وتقديم الخدمات أولاً، ورفع قدرات العراق في مجال إنتاج المشتقات النفطية، وهي أولوية وطنية، تتقدم على كل الظروف والملابسات الأخرى».

واعتبرت الوزارة، «إقبال المواطنين والشخصيات الاعتبارية على تقديم التسهيلات والتمكين، وتعاون حكومة إقليم كردستان العراق في تحقيق هذه الاستعادة المهمة، هو ترجيح للمصلحة الوطنية الجامعة، ودعم مضاف إلى خطوات إصلاح اقتصادنا الوطني، ونموذج لتعاون الجميع لتحقيق هذا الهدف السامي».

… ومحلل سياسي: السارقون مرتبطون بالأحزاب والحكومات المتعاقبة

وشكّك المحلل السياسي العراقي، محمد علي الحكيم، الجمعة، بالمعلومات المُعلنة بشأن قضية استعادت المعدات المسروقة لمصفاة بيجي النفطية، ففيما دعا إلى كشف أسماء المتورطين بالقضية، لم يستبعد أن يكونوا مرتبطين بأحزاب سياسية وجهات خارجية، فضلاً عن الحكومات المتعاقبة.

وقال لـ«القدس العربي» إن «الجهات المسؤولة عن سرقة مصفى بيجي لديها ارتباطات مباشرة بالحكومات المتعاقبة، وهي جزء من الحكومات، وجزء من الأحزاب والقوى السياسية».

وأضاف: «أنا لست معتقداً بل أجزم أن الجهات المسؤولة عن تهريب وسرقة معدات مصفى بيجي هي جهات مدعومة من الأحزاب والقوى السياسية، والبعض منها مرتبطة بقوى خارجية، لكن الحكومات المتعاقبة لم ولن تستطيع البوح عن هذه الجهات، لأن الكشف عن هذه الجهات ستدخل العراق في نفق مظلم ومجهول قد يحرق الأخضر واليابس».

وزاد: «دائما ما تحاول القوى السياسية إغلاق الملفات الحساسة وعدم الكشف عن الجهات أمثال قضية نور زهير (المتهم الأبرز في قضية سرقة الأمانات الضريبية) وقضية سعد كمبش (رئيس ديوان الوقف السني السابق) الذي تمت تصفيته، والآن قضية مصفى بيجي سيتم غلق الملف حاله حال الملفات الأخرى، أما بغلق الملف قضائيا أما بتصفية الطرف لغلق كل الملفات».

ورأى أن «هذا الغموض واضح ومكشوف، لأن الخوض في هذا الملف وفتحه على مصراعيه ينبغي أن تُكشف فيه عن العملية بالاسماء والجهات المرتبطة، وهل هناك زعماء كبار مرتبطين بهذه السرقة» معتبراً إنه «في حال فتح ملف مصفى بيجي، حينها سندخل في حرب ملفات تطال أغلب القوى السياسية، لذلك، دائما القوى السياسية تتخذ الموقف الغامض والخجول أمام الرأي العام، وفي نهاية المطاف تغلق الملفات بأخبار مضحكة وكأن شيئاً لم يكن وتنسى بمرور الزمن».

وأوضح أن «بما أن رئيس الوزراء مرشح من بعض الأحزاب (ائتلاف إدارة الدولة) فلا يستطيع أي شخص لا رئيس وزراء ولا أي زعيم الكشف عن الخفايا والأطراف التي تقف خلف تهريب وسرقة هذه المعدات، لأن المهرب مرتبط بالقوى السياسية، وكشف رئيس الوزراء له بمعنى الدخول في حلبة مصارعة بين رئيس الوزراء القوى والأحزاب التي قامت بتهريب المعدات».

واعتبر قضية إعادة معدّات مصفى بيجي أنها «مسرحية ثانية أو ثالثة مضحكة لرئيس الوزراء خلال توليه الحكم، بعد مسرحية صفقة القرن» لافتاً إلى أن السوداني «مكبل ومقيد ومسير وليس مخير. الرجل مكبل بالأحزاب والقوى السياسية ولا يستطيع أن يخطو اي خطوة دون الرجوع للقوى السياسية، وسفينة العملية السياسية لازالت غارقة في بحر الخلافات السياسية ولا نجاح يلوح في الأفق».

وزاد: «البلد محكوم بعصابات تتحكم بمقدراته» على حدّ وصفه.