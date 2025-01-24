استعدادات لإنجاز الدفعة الثانية من تبادل الأسرى.. والمقاومة تخفي تفاصيل التسليم حتى اللحظة الأخيرة

غزة- “القدس العربي”:

تجري المقاومة الفلسطينية ترتيباتها الخاصة لإطلاق الإسرائيليات الأربع، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث من المقرر أن تنفذ العملية السبت، بعد أن تكون قد سلمت أسماء الأسيرات يوم الجمعة.

وينص اتفاق التهدئة في مرحلته الأولى، على أنه في حال أطلقت المقاومة سراح الإسرائيليات الأربعة، ستقوم إسرائيل بإطلاق سراح 180 أسيرا فلسطينيا، بينهم 90 محكوما بالمؤبد، ويتردد أن من بينهم الأسير زكريا الزبيدي القيادي في حركة فتح.

وفي هذا السياق، كان زاهر جبارين، رئيس حركة حماس في الضفة، ومسؤول ملف الأسرى والشهداء في الحركة، قال “إن وقف إطلاق النار جاء بشكل واضح ليلبي احتياجات أهلنا في قطاع غزة”.

وأكد أن حماس ستسلم الجمعة أسماء 4 أسرى إسرائيليين لدى المقاومة حسب الاتفاق، لكي تسلم إسرائيل أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، على أن تكون عملية تنفيذ التبادل السبت.

وأوضح أنه سيكون من بين الأسرى الفلسطينيين من يمضون أحكاما بالمؤبدات، وقال: “استطاعت المقاومة أن تنجر صفقة وطنية بامتياز، أن يكون هناك أكثر من 1700 أسير فلسطيني، موزعين على فصائل الشعب الفلسطيني كافة”.

وأشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار يسير رغم بعض الخروقات من الاحتلال، وقال: “لكن بفضل إرادة المقاومة وإرادة شعبنا، والأوراق التي تمتلكها المقاومة، فنحن نسير بالاتجاه الصحيح”.

وأكد جبارين أن حركته لم تكن تريد مراحل لاتفاق التهدئة، غير أن إسرائيل هي التي أصرت على ذلك، مشيرا إلى أن حماس أصرت على ربط المراحل ببعضها، وقال: “بعد أسبوعين تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية، والتي تتمحور حول ثلاث نقاط أولها الانسحاب الشامل والكامل من قطاع غزة، ثم وقف إطلاق نار دائم، ثم التبادل الكامل للأسرى”.

وقال: “جاهزون من اليوم أن يكون هنالك تبادل، لكن نتنياهو كما عادته يريد أن يفتح جبهات ويعدد مسارات، لكننا سنصر على تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني بوقف العدوان على أبنائنا، ووقف هذه المذبحة، وتحقيق الانسحاب الكامل، وإطلاق سراح مجاهدينا من كل الفصائل”.

ويتردد مبدئيا أن يكون موعد التسليم ظهر السبت، وأن تقوم المقاومة في هذا الوقت بتسليم الأسيرات الأربع إلى ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الذين سيتولون مهمة نقلهن إلى الجانب الإسرائيلي.

لكن لم تعلن المقاومة حتى الآن تسليم أسماء الأسيرات، والمنطقة التي سيجري فيها التسليم، حيث سيجري تحديد المكان والموعد قبل وقت قصير من إنجاز العملية، ضمن الخطة التي وضعتها المقاومة للتمويه على أماكن احتجاز الأسرى الإسرائيليين، وعدم كشفها للاحتلال.

وكانت مصادر مطلعة كشفت لـ”القدس العربي” سابقا، أن المقاومة وضعت خطة مخصصة لعملية التبادل، تقوم على أساس إبلاغ طواقم الصليب الأحمر بمكان التسليم، بعد إتمام عملية إخراجهم من أماكن الأسر.

وفي إسرائيل، وخشية من عدم قيام حكومة اليمين بتنفيذ كامل صفقة التبادل، شددت عائلات الأسرى الإسرائيليين، في مؤتمر صحافي على ضرورة استمرار الجهود لإعادة جميع الأسرى إلى منازلهم، وإلى اتخاذ إجراءات حاسمة ومتسقة من قبل صناع القرار لضمان تنفيذ الصفقة بالكامل.

وحسب الترتيبات أيضا، فإن الدفعة الجديدة من أسرى “المؤبدات” ستنقل إلى مصر، خاصة وأن إسرائيل اشترطت إبعاد الكثير من أسرى الصفقة إلى خارج المناطق الفلسطينية.