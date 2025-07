استعراض جوي لمقاتلات أمريكية شاركت في ضرب إيران- (شاهد)

واشنطن: حلّقت قاذفات ومقاتلات أمريكية من طراز “بي-2” و”إف-35″، شاركت في الضربات الأخيرة على إيران، ضمن استعراض جوي جرى في إطار احتفالات “عيد الاستقلال” في الولايات المتحدة.

وجرى العرض الجوي، الجمعة، قبيل كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة “عيد الاستقلال”، الذي يصادف الرابع من يوليو/ تموز من كل عام.

وحيّا ترامب المقاتلات التي حلّقت فوق البيت الأبيض، خلال فعالية شهدت كذلك استقباله جنودا أمريكيين وعائلاتهم من العاملين في قاعدة وايتمان الجوية بولاية ميزوري، التي تتمركز فيها قاذفات “بي-2”.

B-2 Bombers just flew over the White House! pic.twitter.com/UaOPn6aAGx

— DOD Rapid Response (@DODResponse) July 4, 2025