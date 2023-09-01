استفادة من تأثير الدرون الروسي والتركي.. البنتاغون يبحث توظيف درونات رخيصة وذات فعالية في أي مواجهة مع الصين

لندن- “القدس العربي”:

نتيجة الدور الكبير للطائرات المسيرة “الدرون” في الحرب الروسية-الأوكرانية، وأغلبها من إنتاج تركي وإيراني، تفكر الولايات المتحدة في الاعتماد على الدرون الرخيص والسريع الإنتاج لمواجهة الصين في أي حرب مستقبلا، الأمر الذي يعتبر منعطفا في ثقافة الحرب.

وتاريخيا، كل حرب لا سيما إذا وقعت بين دول كبيرة، تتميز باستعمال معدات حربية جديدة وكذلك باستخلاص نظريات يتم تدريسها في الكليات والمعاهد الحربية. وتميزت الحرب الحالية بين أوكرانيا وروسيا باستعمال الحرب عن بعد نسبيا من خلال الصواريخ فرط صوتية والتوظيف الكبير للطائرات المسيرة سواء الانتحارية أو التي تنفذ عمليات وتعود الى قواعدها.

ويعد استعمال الدرونات منعطفا في تاريخ الحروب انطلاقا من هذه الحرب، وذلك لثلاثة عوامل، الأول وهو التكلفة البسيطة لبعض الدرونات ثم عدم خسارة الأرواح البشرية، وأخيرا صعوبة الأنظمة المضادة للطيران في اعتراض الكثير منها، بحكم أن هذه الأنظمة معدة لاعتراض الصواريخ والطائرات المقاتلة.

ولأول مرة في تاريخ الحروب خلال الثلاثة قرون الأخيرة، تندلع حرب في وسط أوروبا، وتلجأ الدول الى معدات حربية مصنوعة في الجنوب، ويتعلق الأمر باعتماد روسيا الطائرات المسيرة الإيرانية، واعتماد أوكرانيا على الطائرات المسيرة التركية الصنع. وهذا يعني من جهة، كيف يغير الدرون التركي والإيراني الحرب في العالم، ثم أن جزءا هاما من الحروب الروسية-الأوكرانية تتم بأسلحة البلدين المذكورين.

وبدأت الدول تستفيد من هذه الحرب وخاصة الدرونات، وتعمل على تطوير الدرونات أو شرائها من إيران وتركيا. وتأتي الولايات المتحدة على رأس الدول، وفق الموقع العسكري “ديفانس وان” منذ أيام، حيث تريد الاستفادة من مفهوم الدرون خاصة الإيراني الذي يمتلك فعالية كبيرة ولا مقارنة مع قوته التدميرية. ويعتبر البنتاغون أن أي حرب مستقبلا ضد الصين يجب اعتمادها على دور فعال للمسيرات الحربية. ويقول الأدميرال جون أكلينو قائد القيادة العسكرية في الهادي-الهندي “يجب التوفر على القدرة لضرب ألف هدف صيني في ظرف 24 ساعة بسرب من المسيرات”، بمعنى ضرب الصين بشكل يومي بألف درون طيلة الحرب.

ومن أجل تنفيذ هذه الفكرة، تنسق القيادة العسكرية للمحيط الهادي-الهندي مع مؤسسة داربا (مؤسسة عسكرية للبحث العلمي تابعة للبنتاغون) في تنفيذ هذا التصور الحربي ضمن ما يمكن تسميته عملية الجراد، بمعنى إطلاق مئات الطائرات المسيرة بشكل متتال يشل أنظمة الدفاع الجوي للخصم، في هذه الحالة الصين، ويضرب ألف هدف كل يوم. وهذا يعني التوفر على مصانع للإنتاج، بعضها متنقل مع الجيش لأن المسيرات ستكون صغيرة ورخيصة الثمن، ومن مختلف الأنواع خاصة الصغيرة جدا، أي تخضع للمستجدات الميدانية.

وتبرز الجريدة العسكرية “ديفانس وان” أن أكبر عائق أمام تنفيذ هذه الاستراتيجية خلال السنتين المقبلتين هو أن أكبر منتج للأدوات المستعملة في الطائرات المسيرة هي الصين والولايات المتحدة، وبالتالي على البنتاغون تجاوز هذا العائق إذا أراد تحقيق هذا التصور الجديد في الثقافة الحربية المعتمدة على الدرون.

وهذا يعني تحويل الطائرات المسيرة الرخيصة الثمن إلى سلاح يشبه الرشاش، وكان استعمال الرشاش منذ تطويره في القرن التاسع عشر لا سيما الغاتلينغ الأمريكي قد أحدث منعطفا في المواجهات الحربية. ويطلق الرشاش عددا كبيرا من الرصاص في وقت واحد، ويريد البنتاغون تطبيق التصور نفسه نسبيا من خلال إطلاق مسيرات مثل الجراد لضرب أهداف الخصم.

ويبدو أن البنتاغون يطبق هذا التصور على مستوى محدود من خلال توفير درونات كثيرة لأوكرانيا رخيصة وذات فعالية بدأت نسبيا ترهق أنظمة الدفاع الروسية وتلحق بعض الأضرار بمنشآت عسكرية كما حدث هذا الأسبوع.