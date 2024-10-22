استفتاء واسع لصالح خيار المقاومة

لم يكن استفتاء مرتبا على الطريقة الرسمية العربية لا يجلب إلا التندر والازدراء. كان استفتاء عفويا تداعت له جماهير عربية واسعة مع أنه لم يكن محددا بيوم معين بل فرضته الأحداث على الجميع دون سابق إعلام أو إعداد.
من أعطى إشارة الانطلاق لهذا الاستفتاء لم يكن سوى استشهاد يحيى السنوار بتلك الطريقة الدرامية التي خلدته مقاتلا مدافعا بشراسة عن أرضه وشعبه إلى آخر رمق، وانتشار لقطاته الأخيرة التي سفهت كل ما أراد الاحتلال ترويجه لأشهر من أن الرجل مختبئا في الأنفاق، أو بين المدنيين أو الأسرى الإسرائيليين متخذا منهم دروعا بشرية.
كان استفتاء داعما لخيار المقاومة ضد الاحتلال رغم كل الدمار والمآسي والتضحيات التي لم تتوقف يوما منذ أكثر من عام، وهو الاستفتاء الذي تجلى على أكثر من مستوى:
الفلسطيني التنظيمي: لم يتأخر تنظيم فلسطيني واحد عن نعي رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” رغم أن رمزيته تختلف كثيرا عن سلفه الشهيد إسماعيل هنية لأن اسمه ارتبط شخصيا بما جرى في السابع من أكتوبر العام الماضي وبالتالي صُور نهائيا “إرهابيا وقاتلا” في كل الدوائر الرسمية الغربية. كل ذلك لم يمنع حركة “فتح” من نعيه ولا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مما خلق إجماعا واضحا هاما جدا في هذه المرحلة.
القانون الدولي يقر بحق الشعوب في مقاومة الاحتلال ومع ذلك يحرّف هذا الحق ليصبح ببساطة “إرهابا”
العربي الشعبي: لقد كانت صلاة الغائب في الكثير من المساجد العربية والدعاء للرجل بالرحمة في صلوات الجمعة مؤشرا بالغ الدلالة، تماما مثل اندفاع آلاف الشباب في ملاعب كرة القدم للهتاف باسمه ورفع صوره. حدث كل ذلك بالرغم من أن الحكومات العربية لم تجد من الجرأة ما يجعلها تتخذ أي موقف لما يسببها لها ذلك من تبعات مع الإدارة الأمريكية ومع إسرائيل نفسها بالنسبة لمن يحتفظ معها بعلاقات طيبة فوق الطاولة أو تحتها، لكن ذلك لم يمنع مؤسسة دينية محترمة مثل الأزهر من أن تشق عصا تحفظها الشديد وتخرج بموقف يمجد خيار المقاومة ويعطي الشهيد حقه من الاحترام والتبجيل، عكس ما يقوم به بعض من يحسبون على الإسلام في فرنسا مثلا من تماه مقزز مع كل ما تقوله إسرائيل وداعموها.
الغضب الواسع من الإعلام العربي المعادي: مع أن الكثير أعربوا طوال الأشهر الماضية عن امتعاضهم من بعض وسائل الإعلام العربية التي استمرأت تشويه نضال الفلسطينيين ضد الاحتلال إلا أن وصول الأمر إلى حد وصم السنوار بالإرهاب مع آخرين كثر في تبرئة فظيعة للاحتلال وجرائمه أصبح مستفزا للغاية. هذا الغضب تجلى بأشكال مختلفة، العنيف منه مثل ما حصل في بغداد من هجوم على مقر القناة التلفزيونية صاحبة تلك السقطة، وغيره على غرار التشنيع الواسع بهذا الإعلام في كل مواقع التواصل الاجتماعي بشكل لاذع للغاية. إن نظرة سريعة إلى عدد المشاهدين الهزيل للغاية لهذه القنوات العربية المجاملة للاحتلال والمتحاملة على المقاومة عبر “يوتيوب” مثلا تغني عن أي تعليق.
استمرار موجة الشباب العالمي المتضامن: مع إن اسم السنوار وحده كفيل بالنسبة لكثيرين من المؤيدين الأجانب للفلسطينيين بأخذ مسافة معينة من حادثة مقتله، لتجنب تصنيفهم المباشر والسهل بدعم الإرهاب والترويج له، لكن ذلك لم يمنع الكثير منهم من التعبير، من خلال مواقع التواصل المتعددة، على الأقل عن سفاهة الصورة التي أراد الاحتلال ترويجها عن الرجل والتي انهارت مع تلك الصور ولقطة المسيّرة وهو يرمي بعصاه عليها.
وعلى ذكر الأجانب، فقد كان لافتا حتى قبل مقتل السنوار مدى ما باتت تثيره تصريحات المسؤولين الغربيين من استنكار وغضب خاصة عندما تصل في فحشها ما صرحت به وزيرة الخارجية الألمانية من أن المواقع المدنية مثل المدارس والمستشفيات تفقد حصانتها إذا ما لاذ بها “الارهابيون”. من المثير هنا، لو سلمنا جدلا بهذا المنطق الذي يتنافى بالمناسبة مع القانون الإنساني الدولي، أن نعرف موقف نفس الوزيرة لو أن أحد الإرهابيين الألمان تحصن بمدرسة أو مستشفى أو سوقا شعبية، هل كانت ستبدي نفس الحماسة لقصف هذه المواقع بالطائرات للتخلص منه ولو ذهب ضحية ذلك عشرات الأطفال والنساء؟!!
لقد تهرأت تماما مقولة “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها” من فرط استعمالها المتعسف مع أن لا شيء في القانون الدولي يعتبر عنف وقتل قوة محتلة لشعب تحت الاحتلال “دفاعا عن النفس”، في حين أن القانون الدولي ذاته يقر بحق الشعوب في مقاومة الاحتلال ومع ذلك يحرف هذا الحق ليصبح ببساطة “إرهابا”.
لقد مل الناس من هذا النفاق الغربي المستفز للغاية لكن المأساة في حادثة السنوار أن بعض العرب باتوا صهاينة فعلا قلبا وقالبا فيما جاء الرد المفحم من حيث لم يحتسب الكثيرون حين تحول أبغض رجل لدى الغرب والإسرائيليين إلى مدعاة فخر للفلسطينيين والأغلبية الساحقة من العرب في استفتاء عجيب قد لا يفهمه هذا الغرب، وربما يفهمه لكنه يفضل أن يكون مع القاتل على أن يكون مع الضحية.
* كاتب وإعلامي تونسي
بسم الله الرحمن الرحيم. حياك الله. لو أن حكام دول الطوق يملكون خمسة بالمائة من شجاعة الشهيد البطل يحيى السنوار ولو أنهم محل ثقة بحيث يتم إعلامهم بيوم السابع من أكتوبر والتنسيق معهم للمؤازرة لتمكنوا اليوم من اغتنام السلاح النووي على هؤلاء أن يعيدوا التفكير في استراتيجيتهم التبعية الانهزامية يعني دخلوا في حماية أمريكا وربطوا مصيرهم بمصير إسرائيل الأحاديث النبوية الصحيحة تؤكد زوال إسرائيل يعني من ربط مصيره بمصيرها هو أيضا في زوال.. الجبن والغدر والخيانة لن يخدموا الحكام العرب ولن يضمن لهم الحكم والله لأذكرهم بهذا التعليق عندما يتم اعتقالهم ويصبحوا خلف القضبان ثورات الربيع العربي فشلت لأنها تجاهلت الأقصى الثورة القادمة ليست ثورة سكر وطحين هي ثورة مسرى رسول الله صل الله عليه وسلم ولن يستطيع أحد.هزيمتها.
أشجع الشجعان
رحمه الله، و رحم جميع ضحايا الإرهاب الصهيوني
السونار نال الشهادة وهو حي يرزق عند ربه اغلبنا يتمنى ان ينال هده الجاءزة. قاتل ببسالة اكبر عدو خبيت على الإطلاق مند ان خلق الله البشر : عدو نسانده أمريكا بكل قوتها المالية البشرية وترسانتها من كل أنواع السلاح المحرم الفتاك. ومن وراء أمريكا رهطها من حزب الناطو الشيطاني … أمريكا الضامن ةلايراديل الحصانة القانونية تضعها فوق كل دولة وفوق القانون وتشجعها على طي صفحة فلسطين الابادة ومن خلال فلسطين المسجد الأقصى وورمزيته الإسلامية … واجبنا كمسلمين هو المقاومة والانتظار بالعمل والايمان وتمديس كذالك السلاح لندافع عن ديننا وقذسنا وشرفنا ونقول لاعذاءنا الان لن تنجحوا وفناءكم سيكون على أيدي المؤمنين المبشرين بالنصر ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز
السنوار وليس السونار فالسنوار اسم علم وهو اسم والد الشهيد يحي او لقبه اما السوkار فهو جهاز لفحص المرضى من طريق اسيتخدام الاشعة السينية X Rays
تحية طيبة سيد كريشان وشكرا جزيلا على طريقة تعاطيك مع المصاب الجلل الذي اصاب الأمة قاطبة. اننا اليوم امام يتعرض له الشعب الفلسطيني من الفظائع من قتل وتدمير واحراق وطحن للبشر أحياء واموات ليجعلنا نخجل ان ندعي بأننا مسلمون لأن ديننا الحنيف أمرنا بنصرة المسلم ظالما كان او مظلوما ونحن نتفرج عليهم وكأنهم ليسوا منا وكأننا عاجزين على مساعدتهم. انني أشعر بالقهر والظلم والحزن يملأ قلبي لا يعلمه إلا رب العالمين وان ما يسليني هو انهم قوم اختارهم الله وأنهم لربما من سيقودون العالم وأنهم ان ماتوا او قتلوا فإنهم نالوا الشهادة وهو شرف ليس بعده شرف وأننا لا نستحق ان نسمى مسلمين لا نستحق ان نكون بشرا بل حتى الحيوانات تدافع عن أبناء جلدتها.
انني استحيي ان أكل وانام ووووو واخوتنا جوعى وعطشى هذا من بقي حيا منهم.
أين أنتم يا أمة محمد أين أنتم يا مسلمين بماذا سنجيب الله عندما يسألنا عن فلسطين؟
أبدعت مشكورا.
على أي نمط من القيم ينطوي ضمير العالم اليوم يحي السنوار ومن سبقه من الشهداء من قادة المقاومة قتلة وارهابيون فينظر هذا العالم الفاقد للتصرف الوازن والعقل المدبر والتفكير السليم اليهم كلهم قتلة وارهابيون وهم يمثلون شعوب مسحوقة واوطان منتهكة ويثورون ضد من احتل اوطانهم وهدم دارهم وسرق لقمة عيش وامان واستقرار شعوبهم 0
لكن العالم الموبوء بالباطل والمسكون بالظلم يصف المحتل والسارق والمنتهك لحقوق الانسان على انه انسان مضطهد وله حق الدفاع عن النفس ضد مقاومة اهل الوطن المحتل الشرعيين وله الحق في قتل المدنيين وارتكاب مختلف الجرائم بحقهم ورفع وتيرتها الاجرامية وتصعيد اسلوبيتها الدموية فليس هناك وطن خاص بشعب وليس هناك حد مقدس يجب عدم تجاوزه فكل شيئ مباح امام اهل القوة والبطش وكل انسان يجب ان يخضع لهم
سيبقى خالدا في ذاكرتنا وكل أحرار العالم