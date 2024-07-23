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استقالة السناتور الأمريكي مينينديز بعد إدانته بالفساد

23 - يوليو - 2024

السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز

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واشنطن: استقال السناتور الأمريكي بوب مينينديز اليوم الثلاثاء في أعقاب إدانته بتهم فساد تشمل الرشوة والعمل كعميل أجنبي للحكومة المصرية، ليذعن بذلك لضغوط من أقرانه الديمقراطيين للتنحي.

وسيقوم حاكم ولاية نيوجيرزي الديمقراطي فيل مورفي بتعيين بديل لمينينديز، الذي يمثل الولاية في مجلس الشيوخ منذ عام 2006 وشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية قبل أن يترك هذا المنصب بعد اتهامه العام الماضي.

أدانت هيئة محلفين في محكمة مانهاتن الاتحادية مينينديز (70 عاما) في 16 يوليو تموز بجميع التهم الجنائية الست عشرة التي وجهت إليه، بما في ذلك عرقلة العدالة والاحتيال الإلكتروني والابتزاز، بعد محاكمة استمرت تسعة أسابيع. كما أدين اثنان من المتهمين.

وقد تم قراءة خطاب استقالة مينينديز بصوت عال في قاعة مجلس الشيوخ.

(رويترز)

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