استقالة بن غفير من الحكومة الإسرائيلية تدخل حيز التنفيذ

القدس: دخلت استقالة إيتمار بن غفير من منصبه وزيرا للأمن القومي حيز التنفيذ صباح الثلاثاء، مع انقضاء 48 ساعة على تقديمها بشكل رسمي.

واستبدل بن غفير تعريف نفسه عبر حسابه على منصة “إكس” من وزير الأمن القومي إلى زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف.

ونشر عبر حسابه بمنصة “تلغرام” مقطع فيديو وهو يجمع مقتنياته من مكتب وزير الأمن القومي، قائلا: “ننهي عامين من العمل في هذا المكتب”.

وإضافة إلى بن غفير دخلت استقالتا وزيري التراث عميحاي إلياهو، وشؤون النقب والجليل يتسحاك فاسرلوف حيز التنفيذ أيضا.

وكان حزب “القوة اليهودية” بزعامة بن غفير قدم استقالته الأحد من الحكومة، بعد إقرارها اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

والأحد قالت صحيفة “هآرتس” العبرية إن بن غفير ووزراء كتلته بالكنيست قدموا استقالاتهم من الحكومة احتجاجا على المصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع “حماس” وتبادل الأسرى.

وأعلن أعضاء الكنيست من الحزب الذين ترأسوا لجانا برلمانية استقالاتهم من مناصبهم، وأعلن الحزب أنه لم يعد عضوا في الائتلاف الحكومي، وفق الصحيفة.

ويتكون الائتلاف الحكومي حاليًا من 68 مقعدًا من أحزاب اليمين واليمين المتشدد والأحزاب الحريدية (المتدينون)، ومع انسحاب حزب بن غفير، يتبقى للائتلاف 62 مقعدًا، ما يكفيه للبقاء.

ولم يعين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بديلا للوزراء المستقلين حتى الساعة.

(الأناضول)