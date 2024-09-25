استقالة جماعية لقيادة الخضر في ألمانيا … هل هي بداية انهيار الحزب؟

برلين ـ «القدس العربي»: في خطوة غير متوقعة، أعلنت قيادة حزب الخضر في ألمانيا استقالتها بعد مرور ما يقارب العامين ونصف العام على توليها رئاسة الحزب. جاء هذا القرار في أعقاب الهزائم الانتخابية المتتالية التي تعرض لها الحزب في عدة ولايات ألمانية، بما في ذلك براندنبورغ، وساكسونيا، وتورينغن. قادة الحزب ريكاردا لانغ وعوميد نوريبور، إلى جانب باقي أعضاء الهيئة التنفيذية، قرروا ترك مناصبهم بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل لإفساح المجال لوجوه جديدة تأخذ زمام المبادرة لإعادة بناء الحزب.

استقالة تحمل رسالة قوية

وأوضح نوريبور، في تصريح له، أن هذه الخطوة جاءت بعد إدراك عميق بضرورة البدء من جديد. وقال: “نحن بحاجة إلى وجوه جديدة لقيادة الحزب خارج هذه الأزمة”. كما شدد على أن النتائج الانتخابية الأخيرة أظهرت الأزمة العميقة التي يعاني منها الحزب، واصفًا انتخابات براندنبورغ بأنها “أكبر أزمة للحزب منذ عقد”.

وأكدت ريكاردا لانغ، عبر منصة إكس، أن القيادة الحالية قررت تحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الأزمة والقيام بخطوة الاستقالة لصالح مستقبل الحزب. وقالت: “الثقة التي مُنحت لنا كانت شرفًا ومسؤولية، ولهذا نترك مناصبنا من أجل الحزب.”

بدأ الحديث عن الشخصيات التي قد تتولى قيادة حزب الخضر في الفترة المقبلة، حيث تشير المعلومات إلى أن فرانزيسكا برانتنر، وأندرياس أودرتش، أو فيليكس بانازاك، هم من بين الأسماء المرشحة لرئاسة الحزب. من المتوقع أن تتم مناقشة هذه الترشيحات بشكل مكثف في الفترة التي تسبق مؤتمر الحزب في نوفمبر/ تشرين الثاني.

خلفية الأزمة الانتخابية

وشهد حزب الخضر هزائم قاسية في الانتخابات الأخيرة، حيث خرج من البرلمان في براندنبورغ، وتورينغن، وحقق نتائج ضعيفة في ساكسونيا، حيث حصل على 5.1% فقط من الأصوات. هذه الهزائم جعلت من الواضح أن الحزب بحاجة إلى تغيير استراتيجي جذري لإعادة الثقة بين ناخبيه.

وعبر قادة الحزب عن أسفهم العميق تجاه النتائج الانتخابية الأخيرة. وأوضح نوريبور، أن الوضع الحالي للائتلاف الحاكم في ألمانيا ليس بالمستوى المطلوب، وأعرب عن قلقه من أن تكون الفرصة للتأثير على البلاد قد ضاعت في ظل التحالف الحالي.

وخلال الفترة المتبقية حتى مؤتمر الحزب، سيواصل المجلس التنفيذي القيام بمهامه بشكل مؤقت، إلى أن يتم اختيار قيادة. وتأسس حزب الخضر في ألمانيا عام 1993 نتيجة لاندماج الحزب الأخضر الألماني، الذي نشأ في ألمانيا الغربية عام 1980، مع تحالف 90 الذي تشكل في ألمانيا الشرقية بين عامي 1989 و1990. يُعرف الحزب بتركيزه على القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وقد شهدت قيادته منذ عام 2021 شراكة بين ريكاردا لانغ وأوميد نوريبور.

وفي الانتخابات الفيدرالية لعام 2021، حقق حزب الخضر إنجازًا ملحوظًا بحصوله على المركز الثالث، حيث نال 14.8% من الأصوات، ما أسفر عن فوزه بـ 118 مقعدًا من أصل 736 في البوندستاغ. هذا الإنجاز يعكس تصاعد أهمية القضايا البيئية في السياسة الألمانية وزيادة الوعي العام حول التحديات المناخية.

ويشار إلى أن بداية الحزب تحت اسم “الخضر” كانت في يناير/ كانون الثاني 1980، كاستجابة للحركات المناهضة للطاقة النووية وحركات السلام. تمتاز فروع الحزب في بعض الولايات، مثل ساكسونيا السفلى، بأنها كانت تُعرف سابقًا باسم “القائمة الخضراء للحماية البيئية”. منذ تأسيسه، قام الحزب بتوسيع قاعدة دعمه ليشمل قضايا متعددة تعنى بالبيئة والمجتمع.

وكان من الشخصيات البارزة في الحزب في بداياته بيترا كيلي وغيرت باستيان ويوشكا فيشر، الذين ساهموا في تشكيل هوية الحزب وتعزيز موقفه كقوة سياسية جديدة.