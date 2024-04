استقالة رئيسة جامعة هارفارد الأمريكية إثر ضغوط بسبب إسرائيل

واشنطن: أعلنت رئيسة جامعة هارفارد الأمريكية، كلودين غاي، الثلاثاء، التنحي عن منصبها عقب تعرضها لضغوط وانتقادات لاعتبارها المظاهرات ضد إسرائيل داخل الحرم الجامعي ضمن نطاق “حرية تعبير”.

وقالت غاي في بيان إنها قدمت استقالتها “حتى لا يتسبب الجدل حول شخصها بإلحاق ضرر في الجامعة”.

وأشارت إلى أنها اتخذت قرارها كي تتمكن الجامعة من مواصلة أهدافها بعيدا عن السجالات الأخيرة.

ولفتت إلى أنها قررت الاستقالة حتى لا تؤدي الخلافات الأخيرة المتعلقة بشخصها إلى إضعاف الجامعة كمؤسسة.

وأضافت: “أصبح من الواضح أنه من مصلحة جامعة هارفارد أن أستقيل، حتى تتمكن الجامعة من تجاوز هذه المرحلة الصعبة للغاية عبر التركيز على المؤسسة بدلا من الفرد”.

وأكدت غاي أنه لا مكان لجرائم الكراهية في الحرم الجامعي.

Claudine Gay is bullied out of her job as the first black president of Harvard smh pic.twitter.com/WX7XR0yrsD

— Dr. Jaime Sánchez, Jr. (@Jaime_SanchezJr) January 2, 2024