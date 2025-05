استقالة رئيس أساقفة كانتربري في بريطانيا لتستره على اعتداءات جنسية- (تدوينة)

لندن: أعلن رئيس أساقفة كانتربري، الزعيم الروحي للكنيسة الإنجليكانية البريطانية جاستن ويلبي عن استقالته، بعد اتهامه بـ”التقاعس في الإبلاغ عن استغلال الأطفال” جسديا وجنسيا على يد المحامي جون سميث.

وأشار ويلبي في رسالة استقالته التي وجهها إلى ملك بريطانيا تشارلز الثالث ونشرها على منصة “إكس”، الثلاثاء، أن التحقيقات كشفت جرائم سميث.

Statement from the Archbishop of Canterbury.https://t.co/aNnuLBMapo pic.twitter.com/pIIR1911QU

— Archbishop of Canterbury (@JustinWelby) November 12, 2024