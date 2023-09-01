استقالة رئيس لجنة حصر المباني ذات الطراز المعماري المتميز في القاهرة احتجاجا على هدم المقابر التاريخية

القاهرة- “القدس العربي”:

رغم الرفض والانتقادات التي واجهتها السلطات المصرية بسبب هدم مقابر تاريخية في القاهرة، تواصل آلات الهدم عملها في وسط العاصمة.

وتتضمن خطة تطوير القاهرة، إزالة ما يصل لـ 2700 مقبرة، لإنشاء طرق وجسور.

وتواصلت ردود الفعل لخطة الحكومة المصرية، وتقدم الدكتور أيمن ونس أستاذ التصميم العمراني والبيئي، رئيس اللجنة الدائمة لحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز في شرق القاهرة بالاستقالة من منصبه احتجاجا على هدم المقابر.

وقال ونس في الاستقالة التي وجهها، إلى محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال: “أتقدم باستقالتي لعدم جدوى عمل اللجنة في التسجيل للمباني المتميزة ذات القيمة التراثية بغرض الحفاظ عليها نظرا لقيمتها المنصوص عليها في القانون رقم 144 لسنة 2006، في ظل ما يحدث الآن من أعمال هدم وإزالة للمقابر التراثية ذات القيمة المعمارية والعمرانية والتاريخية بالقاهرة”.

وأكد ونس، أن ما يحث الآن ليس فقط إهدارا لمباني المقابر التاريخية التراثية فحسب ولكنه إهدار عمراني وتاريخي ذو قيمة متفردة على مستوى العالم ويمثل جزءا هاما في التراث العالمي، مؤكدا أن ما يحدث يعتبر إهدارا لثروات مصر التاريخية ذات القيمة التي لا يمكن تعويضها وهو الأمر الذي لا يستقيم مع الاستمرار في عمله كرئيس للجنة.

إلى ذلك قالت جمعية المهندسين المعماريين، إن جبانات مصر التاريخية تتعرض لتدمير شامل لـم تشهده من قبل خلال 14 قرنا منذ نشأتها إلى يومنا هذا كما لم تشهده حـتى فترة الاحتلال الأجنبي أو من جراء الحروب والكوارث الطبيعية.

وقالت الجمعية التي يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1917، إن هذه الجبانات ضمن القاهرة التاريخية المسجلة على قائمة التراث العالمي، تحـميها مواثيق عالمية وقوانين محلية، كما أنها مسجلة أيضا كمنطقة تراثية ضمن القاهرة التاريخية طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008.

وبينت الجمعية أن هذه المقابر، اكتسبت قيمتها التاريخية والتراثية لما لها من نسيج عمراني متميز ارتبط بمدينة العصور الوسطى وكذلك بمن ضمتهم في ثراهــا، من أجيال متعاقبة من أبناء هذا البلد بجميع فئاته وطبقاته ورموزه ممن ساهموا في نهضة مصر من علماء وحكام وسياسيين وفنانين وأدباء وشعراء، واولياء الله الصالحين، وشهداء ضحوا بحياتهم في سبيل الدفاع عن تراب هذا الوطن.

ولفت بيان الجمعية، إلى أن المنطقة تضم كنوزا معمارية فريدة شديدة التنوع تعبر عن حقب من تطور العمارة الجنائزية الممتدة عبر العصور، لا تقل قيمة عــن تاج محل في الهند.

وبحسب البيان، يصل عدد المقابر ذات القيمة التراثية، إلى المئات بعضها مسجل كتراث مميز على قائمة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري طبقا للقانون رقم 144 لسنة 2006 حيث تحتوي عناصر معمارية فريدة من تركيبات رخامية أو حجرية تحمل أجمل نماذج الخط العربي الذي يعد تراثا في حد ذاته، ومسجل ايضا على قائمة اليونسكو، ومع ذلك جاري الآن الإزالة لهذه العناصر المعمارية والزخرفية بما يعرضها للنهب والسرقة والضياع.

واعتبرت الجمعية، أن الهجمة التي تتعرض لها جبانات القاهرة التاريخية مثيرة لدهشة الكثيرين، خاصة أنها مثلت رد السلطات على البدائل التي طرحتها لجنة شكلها مجلس الوزراء من المتخصصين فـي التخطيط العمراني والحفاظ على التراث.

ولفت البيان، إلى أن اللجنة أثبتت عدم جدوى مشروع الطرق والجسور المطروح من قبل الحكومة الذي بدأ تنفيذه عام 2020، كونه يوفر دقيقتين فقط للرحلة، وطرحت مشروعا بديلا يعتمد على استغلال شبكة الطرق وتحسيناتها الحالية دون المساس بالجبانات التاريخية، كما أثبتت أن مقترحها لحل مشكلة الحركة صالح لمدة 10 سنوات قادمة.

وزاد البيان: بل ذهبت اللجنة إلى أبعد من ذلك، بوضع تصور لاستغلال الموقع للسياحة الدينية والثقافية من خلال إنشاء مسارات، وكذلك حل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الأرضية.

واستنكرت الجمعية في بيانها، عدم أخذ الحكومة المصرية بهذا المقترح، واستمرار معاول الهدم في العمل بلا هوادة، بل بمعدل بفوق الفترات السابقة: كأنها تسابق الزمن لمحو تاريخ الأمة وذاكرتها وتراثها وقهر شعبها بنبش قبورهم وإهانة رفات ذويهم وتشتيتها.

وزاد البيان: كل منزل في مصر يتشح بالسواد، بل مصر أغلبها متشحة بـالسواد، فكل أسرة مكلومة تخرج رفات ذويها، وتساءلت الجمعية: من أين جاءت هذه الفظاظة والغلظة والقسوة لمتخذ القرار، ناهيك عن إزالة تراث فريد لا يقل قيمة عن تراث الأجداد، فـجبانـات القاهرة بمثابـة وادي ملوك وملكات مصر القديمة للمصريين المحدثين، فهل نتركها للزوال؟

من جانبها قالت الدكتورة جليلة القاضي أستاذة التخطيط العمراني في جامعات فرنسا على حسابها الفيسبوك: هناك خطاب تضليلي لتبرير وتمرير جريمة معلنة تهدف للقضاء على الجبانات التاريخية لمدينة القاهرة، وطمس معلم هام من معالمها يحمل العديد من القيم الثقافية والتاريخية والوجدانية والدينية.