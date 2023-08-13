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استقالة روبرتو مانشيني من منصبه كمدرب لمنتخب إيطاليا

منذ ساعة واحدة

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روما: تقدم المدرب روبرتو مانشيني (58 عاما) بشكل مفاجئ باستقالته من منصب المدير الفني للمنتخب الإيطالي لكرة القدم بعد خمس سنوات قضاها في المنصب وقاد خلالها الفريق للفوز بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2020).

وأعلن الاتحاد الإيطالي للعبة، اليوم الأحد، أن مانشيني تقدم باستقالته مساء أمس السبت، وأن الاتحاد سيحدد خلال الأيام المقبلة المدرب، الذي سيخلفه في قيادة الفريق.

وكان لقب يورو 2020، الذي توج به الفريق في منتصف عام 2021 هو أفضل إنجاز للمنتخب الإيطالي (الآزوري) منذ فوز الفريق بلقب كأس العالم 2006 بألمانيا.

(د ب أ)

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