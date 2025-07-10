استقالة شريكين بارزين في مجموعة بوسطن الاستشارية بسبب ارتباطهما بأزمة “مؤسسة غزة الإنسانية” المشبوهة

نيويورك- “القدس العربي”: تعمّقت أزمة مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) الخميس بعد إعلان الشركة استقالة شريكين كبيرين من مناصبهما القيادية بسبب ارتباطهما بمؤسسة “غزة الإنسانية” المشبوهة.

وتدخّلت الشركة في الخريف الماضي في مشروع كان مدعومًا من جيش الاحتلال الإسرائيلي لتوزيع المساعدات، والذي تعرّض لانتقادات واسعة بعدما أدى إلى استشهاد مئات الفلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية. وقد تحولت هذه الأزمة إلى أكبر تحدٍ تواجهه BCG خلال تاريخها الذي يمتد لما يقرب من ستة عقود، حسبما أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”.