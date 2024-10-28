استقالة عضو بارز بفريق التفاوض الإسرائيلي حول صفقة الأسرى

تل أبيب: أعلن أحد كبار أعضاء فريق التفاوض الإسرائيلي على نحو مفاجئ استقالته من منصبه، في ظل تعثر مباحثات التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يعاني حرب إبادة إسرائيلية منذ أكثر من عام.

وقال هيئة البث الرسمية، الاثنين، إن العميد أورين سيتر، نائب اللواء نيتسان ألون، مسؤول التفاوض من قبل الجيش الإسرائيلي، أعلن على حين غرة استقالته كعضو في فريق التفاوض.

وأوضحت الهيئة أن “سيتر” كان “ضالعا بشكل عميق في بلورة مخطط لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المختطفين (الأسرى الإسرائيليون في غزة) تبناه الرئيس الأمريكي جو بايدن ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وقالت إن التقديرات تشير إلى أن “سيتر” أعلن الاستقالة من منصبه “على خلفية الجمود في المفاوضات”.

وأضافت: “بعد ظهر اليوم الاثنين عاد رئيس الموساد دافيد برنياع من الدوحة، ويمكن القول إنه حال كانت هناك أية إمكانية لحدوث انطلاقة لما كنا شهدنا هذه الاستقالة الدراماتيكية”.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، تعليقا على استقالة المسؤول الكبير بفريق التفاوض: “كجزء من عمل الفريق، عمل (سيتر) بلا كلل على تعزيز جهود إعادة المختطفين. وسيعود الضابط لمساعدة الفريق في المستقبل أيضا، حسب الحاجة”.

ويشغل العميد أورين سيتر منصب نائب مسؤول ملف المفقودين بالجيش الإسرائيلي الجنرال نيتسان ألون، وهو عضو من فريق التفاوض الإسرائيلي بشأن صفقة التبادل.

والاثنين أعلنت تل أبيب، عودة برنياع من الدوحة، بعد بحثه “مخططا جديدا يتضمن أيضا مقترحات سابقة” للتوصل إلى صفقة مع حركة حماس لتبادل الأسرى، وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأجرى برنياع بالدوحة إثر زيارة ليومين، مباحثات مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز.

وناقش الأطراف مخططا موحدا جديدا نحو صفقة لإعادة الأسرى يجمع المقترحات السابقة ويأخذ في الاعتبار أيضا القضايا الرئيسية والتطورات الأخيرة في المنطقة، وفق البيان.

ورغم تواصل جهود وساطة قطر ومصر منذ أشهر، وتقديم مقترح اتفاق تلو آخر لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى، يواصل نتنياهو وضع شروط جديدة تعرقل الاتفاق.

وتواصل إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتشن حربا واسعة على لبنان منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.

(الأناضول)