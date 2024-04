استقالة في ضوء الحرب على غزة.. رئيسة جامعة هارفارد تعترف بأخطاء وتندّد بـ”أكاذيب وإهانات”

نيويورك: اعترفت رئيسة جامعة هارفارد السابقة كلودين غاي، الأربعاء، غداة استقالتها، بارتكاب أخطاء، لكنها اعتبرت أنها كانت هدفاً لحملة مستمرة “من الأكاذيب والإهانات”.

استقالت غاي، الثلاثاء، من منصبها، بعدما تعرضت لهجوم شرس بسبب شهادتها في الكونغرس حول معاداة السامية خلال احتجاجات داعمة لغزة في الحرم الجامعي، فضلاً عن اتهامات بالسرقة الأدبية.

Claudine Gay, who made history as the first Black person and the second woman to lead an Ivy League institution, has resigned as Harvard University’s president. Here’s why pic.twitter.com/V3GsMhuOND

— TRT World (@trtworld) January 3, 2024