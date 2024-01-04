سياسة | دولي

استقالة في ضوء الحرب على غزة.. رئيسة جامعة هارفارد تعترف بأخطاء وتندّد بـ”أكاذيب وإهانات”

4 - يناير - 2024

كلودين غاي، أول رئيسة سوداء لجامعة هارفرد، والمستقيلة أخيراً إثر حملة ضدها

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نيويورك: اعترفت رئيسة جامعة هارفارد السابقة كلودين غاي، الأربعاء، غداة استقالتها، بارتكاب أخطاء، لكنها اعتبرت أنها كانت هدفاً لحملة مستمرة “من الأكاذيب والإهانات”.

استقالت غاي، الثلاثاء، من منصبها، بعدما تعرضت لهجوم شرس بسبب شهادتها في الكونغرس حول معاداة السامية خلال احتجاجات داعمة لغزة في الحرم الجامعي، فضلاً عن اتهامات بالسرقة الأدبية.

وأستاذة العلوم السياسية هذه كانت أصبحت، في تموز/يوليو، أول رئيسة سوداء للجامعة المرموقة الواقعة قرب بوسطن.

وكتبت، في افتتاحية نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز”، أن “هؤلاء الذين قاموا بحملات بدون هوادة لإقالتي، منذ الخريف، استخدموا في كثير من الأحيان الأكاذيب والإهانات الشخصية، وليس الحجج المنطقية”.

وأضافت: “تجاوزت الحملة ضدي مجرد جامعة أو رئيسة، لقد كانت مناوشات في حرب أوسع نطاقاً تهدف إلى تقويض ثقة الرأي العام في ركائز المجتمع الأمريكي”.

وتثير الحرب في قطاع غزة جدلاً حاداً في الجامعات الأمريكية العريقة، منذ اندلاعها في 7 تشرين الاول/أكتوبر، عند شن حركة “حماس” هجوماً على إسرائيل، ردت عليه الدولة العبرية بحملة قصف مدمرة وعمليات برية.

الثلاثاء 5 كانون الأول/ديسمبر، وفي جو مشحون، ردت كلودين غاي، إلى جانب رئيستَي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة بنسلفانيا، على أسئلة البرلمانيين، على مدى خمس ساعات.

وتعرّضت غاي للانتقادات بعدما رفضت الإجابة بشكل واضح عمّا إذا كانت الدعوة إلى إبادة اليهود تنتهك قواعد السلوك في جامعة هارفارد لدى إدلائها بشهادتها أمام الكونغرس.

وأثار ردها، إلى جانب ردّ زميلتيها القلقتين كما يبدو على حرية التعبير في الجامعات، جدلاً وصلت ارتداداته إلى البيت الأبيض.

وتعرضت غاي لانتقادات، في الأشهر الأخيرة، بعد ظهور تقارير تفيد بأنها لم تستشهد بمصادر علمية بشكل صحيح. ونُشرت أحدث الاتهامات الثلاثاء من مصدر مجهول في أحد المنافذ الإعلامية المحافظة عبر الإنترنت.

وطالب أكثر من 70 نائباً، من بينهم اثنان ديموقراطيان باستقالتها، فيما دعا عددٌ من خرّيجي جامعة هارفارد البارزين والمانحين إلى مغادرتها المنصب.

في المقابل، وقّع أكثر من 700 من أعضاء هيئة التدريس في جامعة هارفارد رسالة تدعم غاي.

(أ ف ب)

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  1. يقول سعدان:
    يناير 4, 2024 الساعة 9:26 ص

    وأين بني غربان ؟ ام أنهم يدعون ما لايستطيعون عمله أم أنهم ليسوا في هذا العالم رائع أن تري الصقر في القفص والديك يصيح أمام القفص باعلي شجاعة !

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  2. يقول ابو سمرة:
    يناير 4, 2024 الساعة 10:25 ص

    تسميات عدة يمكن أن تطلق على العالم الذي نعيشه الآن في ظل التناقضات التي هيمنت عليه واندرجت تحت أنظمة غير منسجمة مع تطلعات الشعوب وغير متناغمة. أصبحت الحياة مليئة بالتناقضات، نحس بأننا ولدنا في زمان ومكان لا ننتمي له، من هول ما نشاهد من تناقضات ونفاق، وندرك حينها بأن الحياة ما عادت مثل السابق، والناس أصبحوا يتلونون بحسب المشهد وما يتطلبه من نفاق وتناقض. فقد أصبح للبعض وجهان، وجه ملائكي يغلبه الكلام المعسول والقيم النبيلة، ووجه آخر يظهر فيه الشر كشيطان يمشي على الأرض، يرتدي السواد في أفعاله وأقواله.

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  3. يقول متابع:
    يناير 4, 2024 الساعة 10:58 ص

    من الواضح أننا أمام مكارثية جديدة تغزو المجتمع الأمريكي والمجتمعات الغربية على العموم.

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  4. يقول هدال القفقاسي:
    يناير 4, 2024 الساعة 12:21 م

    في أمريكا لا مجال للانتقاد او السكوت ! إذا أنت لا تدعم إسرائيل وحكومتها العنصرية، فإنك ضدها؟ اللوبي الصهيوني والإعلام تحت سيطرة الصهاينة فهم ممكن يمجدون شخصا إلى ابعد الحدود او يذلوه ويهينوه إلى ابعد الحدود. رئيسة جامعة هارفارد هي ضحية هذ اللوبي القذر.

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  5. يقول Au Wagga Wagga:
    يناير 4, 2024 الساعة 2:40 م

    كن من لايؤمن بالمؤامرة العالمية فهو غبي أو ساذج.. اسأل الايباك والماسونيين والنورانيين وحومة العالم الخفية.. شاهد المقابلة مع حاكم نيويورك الأسبق وحديثه مع روتش…يلد

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