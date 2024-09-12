استقالة قائد وحدة استخبارات بجيش الاحتلال الإسرائيلي

القدس: أبلغ قائد وحدة الاستخبارات الإسرائيلية “8200” يوسي شاريئيل، الخميس، رئيس أركان الجيش هرتسي هليفي قراره الاستقالة بسبب إخفاق 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وفق إعلام عبري.

وهذا هو ثاني مسؤول استخباري عسكري إسرائيلي يعلن استقالته من منصبه على خلفية إخفاق 7 أكتوبر، بعد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أهارون هاليفيا المستقيل في أبريل/ نيسان الماضي.

وقال موقع “واينت” الإخباري الإسرائيلي: “أبلغ قائد الوحدة 8200 يوسي شاريئيل، اليوم (الخميس) رئيس أركان الجيش هرتسي هليفي باستقالته من الجيش الإسرائيلي بعد مسؤوليته عن هجوم 7 أكتوبر 2023″ في إشارة إلى هجوم الفصائل الفلسطينية بغزة على بلدات وقواعد عسكرية محاذية للقطاع.

وأضاف الموقع: “شاريئيل هو ثاني مسؤول كبير في شعبة المخابرات يستقيل من منصبه، وذلك بعد استقالة رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش أهارون هاليفا”.

ولفت إلى أنه “تم تعيين شارييل قائدا للوحدة في فبراير/ شباط 2021”.

وأشار الموقع، إلى أنه “كجزء من الفشل الاستخباري في تحديد نوايا حماس وتقديم تحذير بشأن الهجوم القاتل، كانت هناك انتقادات شديدة للوحدة المرموقة تحت قيادته”.

من جهة ثانية، قالت القناة 12 العبرية إن قائد الشرطة الإسرائيلية في منطقة الضفة الغربية عوزي ليفي أبلغ المفوض العام للشرطة داني ليفي قراره الاستقالة بعد خدمة طويلة استمرت نحو 43 عاما.

ولم توضح القناة الإسرائيلية أسباب هذه الاستقالة.

وفي 7 أكتوبر الماضي، شنت حماس هجوما على قواعد عسكرية ومستوطنات محاذية لغزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين ردا على “جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى”، وفق الحركة.

ومنذ ذلك اليوم وبدعم أمريكي، تشن قوات الاحتلال حربا على غزة خلّفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

(وكالات)