سياسة | دولي | الولايات المتحدة

استقالة كبيرة المدعين في مانهاتن بعد رفضها طلب إسقاط قضية فساد ضد عمدة نيويورك

14 - فبراير - 2025

حجم الخط
0

نيويورك: استقالت دانييل ساسون كبيرة المدعين الاتحاديين في مانهاتن يوم الخميس بعد رفضها أمر وزارة العدل بإسقاط التهم الموجهة ضد عمدة نيويورك إريك آدامز.

وقبل استقالتها، أبلغت ساسون وزيرة العدل الجديدة بام بوندي أنها “واثقة” من أن آدامز ارتكب جرائم.

كما استقال مسؤولان كبيران في وزارة العدل بعد أن تحركت قيادة الوزارة لتولي مسؤولية القضية. وقال نائب وزير العدل بالإنابة، إميل بوف، الذي كان قد أمر بإسقاط قضية آدامز، في رسالة قبول استقالة ساسون إن وزارة العدل في واشنطن ستقدم طلبا لإسقاط التهم ومنع “مزيد من الاستهداف” للعمدة الذي ينتمي للحزب الديمقراطي.

(أب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

مجلس بلدية نيويورك يدعو رئيس البلدية للاستقالة
18 - فبراير - 2025
إدارة ترامب تأمر بإسقاط التهم الموجهة لرئيس بلدية نيويورك
11 - فبراير - 2025
المئات من عناصر شرطة نيويورك يقتحمون جامعة كولومبيا لتفكيك المخيمات التضامنية مع فلسطين- (صور وفيديوهات)
1 - مايو - 2024
“لديك دم على يديك وأنت متواطئ في إبادة الفلسطينيين”.. هكذا رد عمدة نيويورك على صرخة محتج- (فيديو)
14 - فبراير - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية