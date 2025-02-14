استقالة كبيرة المدعين في مانهاتن بعد رفضها طلب إسقاط قضية فساد ضد عمدة نيويورك

نيويورك: استقالت دانييل ساسون كبيرة المدعين الاتحاديين في مانهاتن يوم الخميس بعد رفضها أمر وزارة العدل بإسقاط التهم الموجهة ضد عمدة نيويورك إريك آدامز.

وقبل استقالتها، أبلغت ساسون وزيرة العدل الجديدة بام بوندي أنها “واثقة” من أن آدامز ارتكب جرائم.

كما استقال مسؤولان كبيران في وزارة العدل بعد أن تحركت قيادة الوزارة لتولي مسؤولية القضية. وقال نائب وزير العدل بالإنابة، إميل بوف، الذي كان قد أمر بإسقاط قضية آدامز، في رسالة قبول استقالة ساسون إن وزارة العدل في واشنطن ستقدم طلبا لإسقاط التهم ومنع “مزيد من الاستهداف” للعمدة الذي ينتمي للحزب الديمقراطي.

(أب)