استقالة لجنة التحقيق الأممية بشأن الجرائم في فلسطين

نيويورك: استقال، الثلاثاء، أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة التي تبحث بالجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن نافي بيلاي وكريس سيدوتي وميلون كوثاري، الذين كانوا أعضاء اللجنة المستقلة قدموا طلبات استقالاتهم مطلع الشهر.
وذكرت تقارير إعلامية أن أعضاء اللجنة استقالوا لأسباب شخصية مثل السن، معربين عن اعتقادهم بأن اللجنة بحاجة إلى التجديد.
ويونيو/ حزيران الماضي، قالت اللجنة إن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك في تقريرها حول انتهاكات القانون الدولي والجرائم الدولية التي ارتكبتها الأطراف خلال الفترة من 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023.
وطالبت اللجنة إسرائيل بوقف فوري لحربها المدمرة التي أجبرت آلاف المدنيين بمدينة رفح جنوب القطاع على الفرار إلى مناطق غير آمنة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 197 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
(الأناضول)
استقالة مشرفة جدا جدا في انتظار استقالة كل أعضاء الأمم المتحدة بما فيهم الأمين العام السيد غوتيرش وسيكون ذلك صفقة مدوية لعصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي التي تستخدم حق الفيتو في كل مرة يطرح فيها وقف إطلاق النار على أطفال ونساء غزة العزة هذي سنتين على التوالي يا غوالي وهم يتعرضون لإبادة حقيقية من عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية النازية الفاشية الدموية المجرمة التي تبيد الحجر والبشر في فلسطين منذ 1948 بواسطة هذه العصابة القذرة التي جلبوها من شوارع أروربا القذرة حافية عارية ليسرقوا بها أرض فلسطين من الفلسطينيين أبناء الأرض الشرعيين و الحقيقيين ✌️🇵🇸😎✌️
عذرا صفعة مدوية في وجه عصابة ترامب المتصهين الأرعن المجنون الذي يريد أن يسرق أرض غزة العزة ويجعل منها منتجعا سياحيا له بامتياز على حساب 2 مليون فلسطيني محاصر بالجوع والعطش والمرض والقصف المسعور المتوحش من عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي يعربد تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀
شجاعة هذا الفريق ستكسبه المصداقية التاريخية وعدم السكوت عن الإبادة التي ترتكبها عصابة الإجرام الصهيوني الأمريكي الغربي النازي الفاشي الدموي المجرم بحق أطفال غزة العزة هذي سنتين على التوالي يا غوالي وهم يتعرضون للقصف الوحشي المسعور بالصواريخ الأمريكية و الأوروبية القذرة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم قادم يا عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀