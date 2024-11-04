استقالة مدرب ترجي مستغانم الجزائري احتجاجا على شتم والدته- (فيديو)

الجزائر: يصر عبد القادر حجار، المدير الفني لفريق ترجي مستغانم الجزائري على الاستقالة من منصبه احتجاجا على سبّه وسبّ والدته من قبل مشجعين متعصبين.

وأعلن حجار استقالته من منصبه عقب المباراة التي تغلب فيها فريقه على مضيفه أولمبيك أقبو بنتيجة 2 / 1 مساء الأحد، في ختام الجولة السابعة من دوري المحترفين الجزائري، احتجاجا على شتائم بعض مشجعي الفريق خلال المواجهة.

وأكد المدرب الجزائري اليوم الإثنين، أنه متمسك بقرار الاستقالة، وأنه يفضل البقاء دون عمل على التعرض للسب والشتم في كل مرة.

يذكر أن ترجي مستغانم يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد 10 نقاط.

(د ب أ)