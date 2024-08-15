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استقالة مينوش شفيق رئيسة جامعة كولومبيا بعد أشهر من الاحتجاجات الطلابية ضد الحرب الإسرائيلية على غزة

15 - أغسطس - 2024

رائد صالحة
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نيويورك- “القدس العربي”:  استقالت رئيسة جامعة كولومبيا نعمت مينوش شفيق، المصرية الأصل، من منصبها بعد أشهر من تعرضها لانتقادات بسبب تعاملها مع الاحتجاجات التي شهدتها الجامعة رداً على الحرب الإسرائيلية الدامية على غزة.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلت إلى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس يوم الأربعاء، قالت شفيق :” “أكتب إليكم بحزن لأخبركم أنني سأستقيل من منصبي كرئيس لجامعة كولومبيا اعتبارًا من 14 أغسطس 2024. لقد كان لي الشرف والامتياز لقيادة هذه المؤسسة الرائعة، وأعتقد أنه من خلال العمل معًا، أحرزنا تقدمًا في عدد من المجالات المهمة. ومع ذلك، كانت أيضًا فترة من الاضطرابات حيث كان من الصعب التغلب على وجهات النظر المتباينة عبر مجتمعنا. لقد ألحقت هذه الفترة ضررًا كبيرًا بعائلتي، كما حدث مع آخرين في مجتمعنا. خلال الصيف، تمكنت من التفكير وقررت أن انتقالي في هذه المرحلة من شأنه أن يمكّن كولومبيا من تجاوز التحديات التي تنتظرها. أنا أعلن هذا الآن حتى تتمكن القيادة الجديدة من تولي منصبها قبل بدء الفصل الدراسي الجديد.”

وأضافت شفيق أنها ستعمل مع مجلس اللوردات في البرلمان البريطاني.

وقد طلبت شفيق مراراً من شرطة مدينة نيويورك اقتحام الجامعة وإخراج الطلاب من مخيمهم التضامني مع فلسطين في الحرم الجامعي.

وقد واجهت شفيق دعوات من جميع الأطراف بالاستقالة.

وعلمت “القدس العربي” أنه تم تعيين  كاترينا أرمسترونغ رئيسة مؤقتة للجامعة.

 ويبدأ الفصل الدراسي الخريفي بجامعة كولومبيا في 3 سبتمبر.

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  1. يقول كمال - نيويورك:
    أغسطس 15, 2024 الساعة 8:48 ص

    لم و لن ينفعها التملق لليهود، رموها في مكب النفايات إلى غير رجعة غير مأسوف عليها.
    لأنها لم تحارب الطلاب الداعمين لغزة بما فيه الكفاية

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  2. يقول alaa:
    أغسطس 15, 2024 الساعة 9:08 ص

    ارمي القله وراها

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  3. يقول abuelabed.:
    أغسطس 15, 2024 الساعة 9:15 ص

    أهنئ طلبت الجامعة. إبحثوا عن إنسان محترم وليس صهيونيا.

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  4. يقول عربي:
    أغسطس 15, 2024 الساعة 9:35 ص

    الي شفيق يا رجال
    انهم رجال صدقوا ما عاهدوا اللة عليه … ما دخل الفرس (ايران)بموضوع الجهاد

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  5. يقول Khaled:
    أغسطس 15, 2024 الساعة 2:13 م

    الى مزبلة التاريخ حيث المكان الملائم لها

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  6. يقول محمد حدو:
    أغسطس 15, 2024 الساعة 4:39 م

    انحازت للصهاية حبا في القاء مدة اطل في المنصب … لكنها ضيعت كل شيئ في لحظة تهور

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  7. يقول Thomas Johansen:
    أغسطس 16, 2024 الساعة 11:31 م

    To Alaa
    Well said

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