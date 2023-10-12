استقالة وزيرة الإعلام الإسرائيلية غاليت ديستال

تل أبيب: أعلنت وزيرة الإعلام الإسرائيلية غاليت ديستال استقالتها، لتكون أول وزيرة في حكومة بنيامين نتنياهو تقدم استقالتها منذ بدء الحرب مع قطاع غزة السبت.

وقال بيان صادر عن مكتب ديستال، الخميس: “قررت الاستقالة من منصبي وزيرة للإعلام، وأشكر دولة رئيس الوزراء (نتنياهو) على الثقة التي أولاني إياها”.

وأضافت: “أعود لخدمتكم من الكنيست (البرلمان)”، دون توضيح سبب قرارها.

وأشارت صحيفة “يديعوت أحرنوت” إلى أن ديستال “أول وزيرة تقدم استقالتها منذ بدء الحرب مع قطاع غزة”.

والوزيرة ديستال تنتمي لحزب “الليكود” الذي يتزعمه نتنياهو، بينما لم يعلن عن بديل لها.

وتتزامن استقالة الوزيرة الإسرائيلية مع عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

(الأناضول)