استقالة 3 من عمداء كولومبيا بسبب “رسائل نصية” وصفتها رئيسة الجامعة “عربية الأصل” بأنها “معادية للسامية”

نيويورك- “القدس العربي”: استقال ثلاثة عمداء في جامعة كولومبيا بسبب رسائل نصية زعمت رئيسة الجامعة مينوش (نعمت) شفيق، وهي مصرية الأصل، بأنها “معادية للسامية”.

وأكد متحدث باسم الجامعة استقالة كريستين كروم، العميدة السابقة للحياة الطلابية الجامعية؛ وماثيو باتاشنيك، العميد المساعد السابق لدعم الطلاب والأسر؛ وسوزان تشانغ كيم، نائبة العميد السابقة والمسؤولة الإدارية الرئيسية.

وقد ظهرت هذه الرسائل في محادثة جماعية خلال حدث في الحرم الجامعي بعنوان “الحياة اليهودية في الحرم الجامعي: الماضي والحاضر والمستقبل”، وتم نشرها على نطاق واسع بواسطة موقع يميني يدعى The Washington Free Beacon.

وفي الشهر الماضي، قالت رئيسة الجامعة شفيق إن الرسائل “كشفت عن سلوك ومشاعر ليست غير مهنية فحسب، بل إنها تلمس بشكل مقلق مجازات معادية للسامية قديمة” قبل إزالة الثلاثة من مناصبهم في الحرم الجامعي.

وأضافت شفيق: “سواء كان ذلك مقصودًا أم لا، فإن هذه المشاعر غير مقبولة ومزعجة للغاية، وتنقل عدم الجدية بشأن المخاوف وتجارب أعضاء مجتمعنا اليهودي وهو ما يتعارض مع قيم جامعتنا والمعايير التي يجب أن نتمسك بها في مجتمعنا”.

كما شارك جوزيف سوريت، عميد كلية كولومبيا، في الرسائل، لكنه لم يُعزل من منصبه في الجامعة.

وفي إحدى الرسائل، قال باتاشنيك إن أحد المشاركين في الحدث “استغل هذه اللحظة بشكل كامل”، قائلاً إنها “تتمتع بإمكانات هائلة” بالنسبة لهم.

وبدا أن رسائل أخرى سخرت من المخاوف بشأن معاداة السامية في الحرم الجامعي.

جاءت هذه الحادثة بعد أشهر من الاحتجاجات في حرم جامعة كولومبيا بسبب الحرب الإسرائيلية الدامية على غزة.