استقبال جماهيري حافل للنجم الإسباني خوسيلو لدى وصوله الدوحة

الدوحة: حظي النجم الإسباني خوسيه لويس خوسيلو، لاعب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم السابق، باستقبال جماهيري حافل من مشجعي نادي الغرافة القطري لدى وصوله العاصمة الدوحة.. تمهيدا للانضمام رسميا إلى صفوف فريق الغرافة في الموسم المقبل.

وتواجد عدد كبير من جماهير الغرافة في مطار حمد الدولي رغم وصول اللاعب في ساعة متأخرة من مساء الأحد، كما كان في مقدمة مستقبليه وفد من النادي برئاسة عبد العزيز علي حارس مرمى الفريق السابق ونائب رئيس جهاز الكرة.

🇶🇦🇪🇸 ¡JOSELU ya está en DOHA! ⚽️El delantero no ha podido ocultar su sonrisa tras unirse al Al-Gharafa catarí. pic.twitter.com/cy452TYAKB — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 22, 2024

وعبر اللاعب لدى وصوله عن سعادته الكبيرة بالانضمام لصفوف الفريق وخوض تجربة جديدة في الملاعب القطرية، بعد مسيرة حافلة له مع العديد من الأندية الأوروبية آخرها تتويجه رفقة ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا 2024.

وأكد اللاعب البالغ من العمر 34 عاما والفائز مع منتخب إسبانيا في بطولة “يورو 2024” في تصريحات صحافية إعجابه الشديد بالحفاوة الكبيرة التي حظي بها من قبل الجماهير التي تواجدت في المطار لاستقباله، واعدا بتقديم أفضل ما لديه للمساهمة في تحقيق الألقاب والبطولات مع النادي”.

يذكر أن خوسيلو سجل 17 هدفا في 49 مباراة بمختلف المسابقات خلال الموسم الماضي مع ريال مدريد.

وبدأ النجم الإسباني مسيرته مع أكاديمية ريال مدريد قبل أن يرحل عن الفريق عام 2012 ويخوض عدة تجارب في ألمانيا وإنكلترا قبل أن يعود لبطل الدوري الإسباني الموسم الماضي قادما من إسبانيول.

وانضم النجم الإسباني إلى قائمة نجوم إسبانيا الذين سبق لهم الاحتراف في الدوري القطري وأبرزهم راؤول جونزاليس وتشافي هيرنانديز وسانتي كازورلا وفيرناندو هييرو.

وسيخضع اللاعب للفحوص الطبية في وقت لاحق الاثنين، ثم سيتم تقديمه للجماهير ووسائل الإعلام خلال مؤتمر صحافي، على أن يلتحق بمعسكر الفريق الاعدادي للموسم الجديد في سلوفاكيا.

وسيخوض الغرافة مباراته الأولى في دوري نجوم “أريد” يوم 9 آب/ أغسطس المقبل أمام الخور على استاد البيت.

(د ب أ)