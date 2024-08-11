استقبال حافل في المغرب للبطل الأولمبي سفيان البقالي- (فيديو وصور)

الرباط: في أجواء احتفالية مبهجة، احتشد مغاربة بمطار الرباط سلا الدولي لاستقبال البطل الأولمبي سفيان البقالي، الذي عاد من أولمبياد باريس حاملا الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع.

وتزينت ساحة الاستقبال في المطار بالأعلام المغربية، واللافتات التي تحمل اسم البطل، فيما استقبله مواطنون ومسؤولون ورياضيون بالتمر والحليب والورود.

من جانبه، عبر البقالي (28 عاما) عن فخره واعتزازه بهذا الاستقبال الحاشد، الذي أضافت له أنغام “الفلكلور” الشعبي مزيدا من البهجة، مؤكدا أنه سيعمل جاهدا على تحقيق المزيد من الإنجازات لبلده.

وقال: “هذا الاستقبال الشعبي الذي حظيت به يُشعرني بالفخر والاعتزاز، ويمنحني الدعم لتحقيق نتائج إيجابية وألقاب أخرى في المستقبل”.

وأضاف: “أنا فخور بدعم وتشجيع المغاربة لي، والذي مكنني من تحقيق حلمي في منح بلدي ميدالية أولمبية ذهبية ثانية، بعد ذهبية طوكيو عام 2020”.

حظي سفيان البقالي، المتوج بميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية في سباق 3000 متر موانع "باريس 2024"، باستقبال من طرف الجماهير المغربية على هامش عودته إلى المغرب، السبت 10 غشت 2024. pic.twitter.com/ZznJZ6iE5L — SNRTNews (@SNRTNews) August 10, 2024

من جهته، قال كريم تلمساني، مدرب البقالي: “كما رأى الجميع، السباق الذي فاز به بطلنا الأولمبي بالميدالة الذهبية كان صعبا للغاية، وتم حسمه بالخبرة والتجربة”.

وأضاف: “ما تحقق اليوم مجهود أشهر من العمل بتنسيق مع الاتحاد المغربي لألعاب القوى”.

والأربعاء، فاز البقالي بذهبية سباق 3000م موانع في أولمبياد باريس؛ حيث تمكن من قطع السباق في زمن قدره 8 دقائق و6 ثوان و5 أجزاء من الثانية.

وبذلك، منح البقالي بلاده أول ميدالية ذهبية في أولمبياد باريس.

وسبق للبقالي أن تُوج بذهبية سباق 3000م موانع في أولمبياد طوكيو 2020، حيث تمكن من قطع السباق آنذاك في زمن قدره 8 دقائق و8 ثوان و90 جزءا.

حفل استقبال البطل الأولمبي العالمي #سفيان_البقالي المتوج بذهبية 3000 متر موانع بـ #أولمبياد_باريس_2024 pic.twitter.com/4JSq4ZWMTD — MEDI1TV (@Medi1TV) August 10, 2024

(الأناضول)