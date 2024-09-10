استقبال “كلابي” في مطار القاهرة لكلب بعد مشاركته في مهرجان فينيسيا السينمائي

القاهرة: في واقعة غريبة شهدها مطار القاهرة الدولي الثلاثاء استقبلت مجموعة من الكلاب ومدربيهم كلبا لدى عودته من إيطاليا بعد مشاركته في فعاليات الدورة الـ 81 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

واصطفت مجموعة من الكلاب بصحبة مدربيهم أمام صالة الوصول وتم عمل ممر شرفي لاستقبال الكلب (رامبو)، وهو من فصيلة بلدي، وحرص مدربو إحدى الأكاديميات التي تولت تدريب الكلب على تشجيعه وتحيته.

وعرض فيلم “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” ، من إخراج خالد منصور، في 3 حفلات خلال المهرجان بحضور عدد من أبطال الفيلم.

وتدور أحداث الفيلم، الذي ينتمي لنوعية الأفلام الدرامية، حول حسن الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد (رامبو) من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردا من جميع أهالي الحي.

(د ب أ)