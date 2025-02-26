استقبال ملكي.. رسائل سياسية وشخصية للرئيس أحمد الشرع في مطار ماركا الأردني

عمان- “القدس العربي”:
رسالة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الحرص شخصيا على استقبال الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، سياسية وشخصية في ذات الوقت، بعدما لاحظ الخبراء والمراقبون بأن القيادة الأردنية حرصت على “لمسة خاصة” فيها من حرارة الاستقبال ودفء الترحيب بالقائد السوري الجديد ومرافقيه الكثير.
هبطت الطائرة الخاصة بالوفد السوري لأول مرة في مطار ماركا العسكري شرقي العاصمة عمان، وهو المطار المخصص لاستقبال كبار ضيوف المملكة.
واضح أن الجانب الأردني حرص على إضفاء اللمسة الخاصة اعتمادا على البروتوكول الموضوع بالعادة لاستقبال كبار الضيوف في زيارات الدولة، حيث هبوط عند جناح الاستقبال الملكي للطائرة، وحرس الشرف يستقبل الضيف، والملك شخصيا على رأس المستقبلين برفقة ممثله الشخصي الأمير غازي بن محمد ورئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.
لاحقا يصطحب الملك ضيفه على السجادة الحمراء، ثم يلقي حرس الشرف تحية السلاح مما يعني بأن الرئيس السوري الجديد حظي باستقبال ملكي كامل الأوصاف خلافا لتوقعات الكثيرين، حيث كان يمكن استقباله من قبل وفد رفيع المستوى في المطار، ثم إقامة اجتماع في القصر الملكي كما يحصل مع زعماء آخرين وضيوف كبار.
في الجزء البروتوكولي تقول الترتيبات الأردنية الكثير، والرسالة الملكية واضحة وحادة الملامح، ومضمونها أن الأردن داعم بقوة للتحول الذي جرى في سوريا، وأن المملكة حريصة على إزالة أي شوائب أو اجتهادات أو خلافات في طريق دعم وإسناد مؤسسة الرئاسة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع الذي اصطحب معه في أول زيارة له لجاره الأردني، وزيرَ الخارجية ونخبة من مسؤولي الإدارة السورية.
في الأثناء، ترتيب لعقد مباحثات على مستوى القمة، ومحاضر اجتماعات تسعى إلى تفعيل اللجان الوزارية الثنائية المشتركة، وتفاصيل استقبال ودي بكامل البروتوكولات الملكية تقول عمّان من خلاله أنها ذاهبة إلى أقصى مسافة ممكنة في احتضان ومساندة القيادة السورية الجديدة.
الشرع استُقبل أيضا ببيان رسمي من وزارة الخارجية الأردنية يعلن تهنئة الشعب السوري ومباركة جهوده بعد انعقاد المؤتمر الوطني الأول.
جلالة الملك عبدالله الثاني يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع لدى وصوله إلى مطار ماركا في زيارة للمملكة #الأردن #سوريا
His Majesty King Abdullah II receives #Syria President Ahmed Al Sharaa at Marka Airport#Jordan pic.twitter.com/64KTlnNUNM
— RHC (@RHCJO) February 26, 2025
تفصيلات الاستقبال الأردني للرئيس السوري تسلط الضوء على الجانب السياسي الذي تدعمه دول في الإقليم الآن على صعيد التقارب بين عمان ودمشق، خصوصا عشية القمة العربية التي دعي إليها الشرع رسميا في القاهرة، وفي سياق الخبرة الأردنية التي أبلغ القائد السوري أنها في خدمة الشعب السوري الشقيق خصوصا في مرحلة التأسيس والتحول وإعادة تشغيل قطاعات البنية التحتية.
زار الشرع عمّان بعد مشاركة العاهل الأردني بالاجتماع الخماسي الأخوي في الرياض وبعد زيارة مهمة قام بها لأنقرة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله التقى خلالها الرئيس رجب طيب آردوغان وسلمه رسميا دعوة من والده الملك لزيارة الأردن.
الأردن سياسيا يسعى لتثبيت أركان علاقته مع أركان الدولة السورية الجديدة ويخطط لاجتماعات وزارية تطبق بعض المشاريع الاقتصادية الثنائية.
لكن الهدف الأبعد لملامح استقبال الشرع في عمان قد يكون الاستثمار في الورقة السورية والملف السوري عموما تحت عناوين تقارب عربي تركي هذه المرة يخفف من حدة البرامج التصعيدية التي يقررها في الإقليم اليمين الإسرائيلي.
رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري ومخرجاته، خطوة مهمة نحو إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها واستقرارها، وضمان ديمومة عمل مؤسساتها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة… pic.twitter.com/QOUO8vVdc4
— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) February 26, 2025
شي يفرح القلب رؤية التقارب بين العرب بدون خبث ومكر …
ليس حبا في الشرع او سوريا.
المصلحة تقتضي ذلك الاستقبال.
الحاجة تقتضي ذلك الاستقبال.
استقبال العرب للشرع وتاكيد شرعيته والترحاب به يقتضي ذلك الاستقبال.
لقاء ترمب في البيضاوي وما نتج عنه يستوجب ذلك الاستقبال.
السوائل الحقيقي هو:
متى سيتم استقبال قادة حماس المطرودين والمحرومين من جنة البحر الميت ودبوق عمان!
متى؟
الاردن يريد وقف تهريب الاسلحة للضفة الغربية و هذا شيء يضمنه التركي المساند للشرع . اما النقل و التجارة فهذا مطلب تركي لفتح اسواق اكبر من خلال البر الاردني و انتهى الكلام.
صورة مشابهة تماما كما ترامب يستقبل النتن ياهو
الملك الله يحفظه دائما يستقبل القاده بفس الطريقه يحترم كل شخص هذه هي العادات العربيه
إسرائيل أصبحت تعربد وطائراتها تصول وتجول في أجواء المنطقة وتختار الأهداف وتدمر وتقتل ولا من حسيب ولا رقيب…
على الدول العربية أن تضع حدا لهذه العربدة وتوقف إسرائيل عند حدودها
مع الاحترام للجميع على المستوى السياسي الدولي لا وزن و لا قيمة لمواقف و تصريحات “الرئيس” السوري الجديد لأنه رئيس غير منتخب و حكومته هي مجرد حكومة تصريف أعمال فقط إلى أن يتم عمل دستور وانتخابات..!! أما الآن فحضوره مثل غيابه، بل إن حضوره يثير تساؤلات حول مصداقية الجهات التي دعته و استقبلته و مدى التزامها بالمعايير و الأعراف الدولية.
وهل هنالك رئيس عربي منتخب؟