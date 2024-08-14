استقرار أسعار الذهب مع تركيز المستثمرين على بيانات التضخم الأمريكية

استقر الذهب اليوم الأربعاء إذ عززت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الآمال في خفض وشيك لأسعار الفائدة، في حين تحول تركيز المتعاملين إلى بيانات تضخم أمريكية تصدر لاحقا بحثا عن أدلة على الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية.

بحلول الساعة 0158 بتوقيت جرينتش، بلغ الذهب في المعاملات الفورية 2465.27 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2504.50 دولار.

وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت بأقل من المتوقع في يوليو تموز مما عزز رؤية السوق بأن تباطؤ التضخم سيتيح خفض أسعار الفائدة قريبا.

(رويترز)