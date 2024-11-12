استقرار أسعار النفط بعد هبوطها بفعل خطة التحفيز الصينية

بكين: لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط في التعاملات المبكرة الثلاثاء في انتظار تقرير أوبك الشهري بعد أن أدت خطة التحفيز الصينية ومخاوف بشأن فائض المعروض إلى صدمة بالأسواق في الجلسات السابقة.

بحلول الساعة 01:58 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 71.82 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 68.07 دولار.

وانخفض الخامان بأكثر من خمسة بالمئة خلال الجلستين السابقتين. وكشفت الصين يوم الجمعة عن حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.40 تريليون دولار) لتخفيف الضغوط على تمويل الحكومات المحلية، لكن محللين قالوا إنها أقل من حجم التحفيز المطلوب لتعزيز النمو.

ومن المقرر أن يصدر التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في وقت لاحق الثلاثاء مما قد يؤثر على اتجاه الأسعار. وستترقب السوق من توقعات المنظمة خلال عام 2025 المزيد من المراجعات بهبوط الطلب وهو ما من شأنه أن يزيد الضغوط على الأسعار.

وختم الدولار تعاملاته على ارتفاع أمس الاثنين مع استعداد الأسواق لمزيد من المؤشرات من بيانات التضخم الأمريكية وتصريحات لمسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.

وهذا يجعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية، مثل النفط، أعلى تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى ويميل إلى التأثير على الأسعار.

(رويترز)