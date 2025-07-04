استقرار أسعار النفط بفضل متانة سوق العمل الأمريكية وضبابية الرسوم الجمركية

نيويورك: لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر اليوم الجمعة، إذ عزز استقرار سوق العمل الأمريكية موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، فيما يترقب المستثمرون وضوح خطط الرئيس دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية على مختلف الدول.

وبحلول الساعة 00:36 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا أو 0.01 في المئة إلى 68.81 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات أو 0.04 في المئة إلى 67.03 دولار.

وكان التداول ضعيفا بسبب عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة.

وتراجعت المخاوف إزاء وضع سوق العمل الأمريكية بعدما أظهرت بيانات جديدة أمس الخميس أن الشركات الأمريكية أضافت 147 ألف وظيفة في يونيو/ حزيران الماضي بما يتجاوز التوقعات، وأن معدل البطالة هبط بشكل غير متوقع إلى 4.1 في المئة.

وكل هذه مؤشرات على أن الاقتصاد لا يزال متينا على الرغم من الاضطرابات وعدم اليقين بشأن معدلات الرسوم الجمركية.

وقال ترامب إن واشنطن ستبدأ إرسال خطابات إلى مختلف الدول اليوم الجمعة تحدد فيها معدلات الرسوم الجمركية التي ستفرضها على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة، في تحول واضح عن تعهدات سابقة بإبرام عشرات الاتفاقات مع كل دولة على حدة.

وأخبر ترامب الصحافيين قبل مغادرته إلى ولاية أيوا أمس الخميس بأن الخطابات ستُرسَل إلى 10 دول في كل مرة، مع تحديد معدلات التعريفات الجمركية التي تتراوح بين 20 و30 في المئة.

وتنتهي مهلة التسعين يوما التي حددها ترامب قبل تطبيق زيادات الرسوم الجمركية الأمريكية في التاسع من الشهر الجاري، ولم يبرم عدد من الشركاء التجاريين الكبار بعد اتفاقات تجارية مثل الاتحاد الأوروبي واليابان.

ومع ذلك، قال أربعة مندوبين من أوبك+ إن أكبر مجموعة من منتجي النفط في العالم تعتزم إقرار زيادة تبلغ 411 ألف برميل يوميا في الإنتاج لشهر أغسطس/ آب المقبل مع سعيها إلى استعادة حصتها في السوق، وهو ما سيبقي الأسعار تحت السيطرة.

وفرضت الولايات المتحدة أمس الخميس عقوبات على شبكة تهرب النفط الإيراني على أنه نفط عراقي، وعلى مؤسسة مالية تسيطر عليها جماعة حزب الله اللبنانية.

وقبل يوم، رفع بنك باركليز توقعاته لسعر نفط برنت بستة دولارات إلى 72 دولارا للبرميل لعام 2025، وبزيادة 10 دولارات إلى 70 دولارا للبرميل لعام 2026 مع تحسن توقعات الطلب.

(رويترز)